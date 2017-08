Tollvesenet beslagla denne én meter høye dokka. Politiet måtte konkludere med at den er lovlig

(Dagbladet): Tidligere i år slo tollvesenet og Kripos alarm: I løpet av kort tid beslagla de 20-30 seksualiserte silikondokker som forestilte små barn. Kripos sa i sommer til NRK at 30 norske menn er siktet for å ha bestilt dokkene via nettet. En av dem er allerede tiltalt.

Men ikke alle dokkene som ble beslaglagt i vår, viste seg å være ulovlige. Oslo-politiet fikk overført fem av sakene som ble anmeldt av tollvesenet. I fire av sakene ble det tatt ut siktelser. I den siste konkludert politiet med at de måtte sende dokka videre til mannen som hadde bestilt den. Dokka var på samme størrelse som de andre.

Forskjellen fra de andre var at den hadde store pupper, samt klærne den ble levert med.

- For at dokker som dette skal være ulovlige, må de være en seksualisert framstilling av et barn. Dokkene vi har kategorisert som ulovlige er små, har små bryster og blir for eksempel gjerne levert med tepper med bamser på. Denne dokka hadde bryster i voksenstørrelser, og det som lå rundt den i pakka, var mer kjent fra voksenpornografi enn overgrep mot barn, sier Fredy Salazar, fagansvarlig ved avsnitt for E-spor ved seksjon for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd i Oslo-politiet, til Dagbladet.

- Vi har gjort noen undersøkelser i markedet, og det virker som om voksendokkene leveres i ulike størrelser. En grunn til at noen er små, kan være fraktkostnader, sier Salazar.

Dokkene sendes stort sett fra Kina og Hongkong.

Økning

Magasinet fulgte i vår etterforskerne på seksjon for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd i Oslo-politiet fra innsiden:

Gruppa Fredy Salazar leder, har ansvaret for å avdekke overgrep mot barn på nettet, og de opplever en eksplosiv i sakene de etterforsker: I fjor etterforsket Oslo-politiet 61 nye saker med mistanke om framstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn. Bare i de fire første månedene i 2017 ble det registrert 315 slike saker. Overgrepsdokkene er et av de nye fenomenene de ser. Men etter medieomtalen av sakene som ble avdekket tidligere i år har ikke Oslo-politiet fått inn noen nye saker av denne typen.

Alle dokkene som politiet vurderte som ulovlige, var omtrent 1 meter høye.

- Tolletaten har gjennom systematisk arbeid oppdaget en ny trend som Kripos ser svært alvorlig på. Her har tolletaten gått foran som et svært godt eksempel for å hindre at barn blir utsatt for overgrep, sa leder av voldtektsseksjonen hos Kripos, Ann Kristin Grosberghaugen, i en pressemelding da fenomenet ble omtalt for første gang i vår.

Aksjonerte

Mennene er siktet etter § 311 i straffeloven, for å anskaffe materiale som seksualiserer barn. Ingen av sakene har blitt prøvd for retten ennå. I vår aksjonerte Sør-Vest-politidistrikt mot fire menn som var siktet i sakskomplekset. En av dem ble varetektsfengslet i to uker.

- Sexdokkene er framstilt som barn, og dette gir mistanke om seksuell interesse for barn. Det var årsaken til at vi aksjonerte og gjennomførte ransaking hos de fire etter rettslig kjennelse i en koordinert aksjon, der også Kripos var med, skrev politiadvokat Erik W. Rand i en mail til Dagbladet den gang.

