- Tre år gammelt barn blant de drepte

(Dagbladet): 13 personer er bekreftet drept etter terrorangrepet i Las Ramblas, i Barcelona i går. Over 100 er skadet, hvorav 15 er alvorlig skadd.

Blant de drepte er det minst ett barn, ifølge The Telegraph. Lokale medier skriver at en treåring er bekreftet drept.

Barn og mødre

Barnet ble fraktet til San Pau-sykehuset, men livet sto ikke til å redde.

- Barn og mødre er drept, sier et vitne som filmet kaoset Las Ramblas like etter angrepet i går.

24 land

Fredag morgen opplyser katalanske myndigheter at de drepte og skadde etter terrorangrepet i Barcelona var fra 24 forskjellige land - blant dem:

Frankrike, Tyskland, Spania, Nederland, Argentina, Venezuela, Belgia, Australia, Ungarn, Peru, Romania, Irland, Hellas, Cuba, Makedonia, Kina, Italia og Algerie.

- Vi har ingen indikasjoner på at noen nordmenn er skadd eller drept i angrepene i Spania, sier Ane Lunde, pressevakt ved UD til Dagbladet fredag morgen.

Mange franske

26 av de skadde skal være franske. Tilstanden er alvorlig for elleve av dem, opplyser det franske utenriksdepartementet.

Tre tyskere og en belgier er foreløpig identifisert og bekreftet døde etter terrorangrepet i Barcelona, skriver La Vanguardia.

Fortsatt på frifot

Det var like etter klokka fem torsdag ettermiddag at de første meldingene kom om at en varebil hadde kjørt inn i en folkemengde i den travle hovedgata La Rambla, i den spanske byen Barcelona.

To personer er pågrepet, mens sjåføren av varebilen er fortsatt på frifot.

Kort tid etter hendelsen bekreftet spanske myndigheter at det var snakk om et koordinert terrorangrep.