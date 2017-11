Tre skutt og drept ved barneskole i California

(Dagbladet): Minst tre personer er drept og flere skal være skadd etter en skyteepisode i nærheten av en barneskole i Rancho Tehama - nord i delstaten California, skriver det lokale mediehuset WDSU News. Skyteepisdoen startet like etter klokka 8 lokal tid.

Nyhetsbyrået Associated Press (AP) skriver at de tre har blitt drept ved ulike steder i området, og at flere barn ble skadd i forbindelse med skyting inne på barneskolen.

En ansatt i skoledistriktet bekrefter overfor WDSU at flere er skadd på skolen.

- Flere elever har blitt flydd bort fra åstedet, sier Phil Johnston, en talsperson for lokalt politi, til WDSU News.

Det er foreløpig uklart om gjerningspersonen, som selv ble skutt og drept av politiet, telles som en av de tre omkomne.

Johnston sier at politiet undersøker minst fem ulike åsteder i og ved skolen som ligger i Rancho Tehama.

Skytingen startet i et bolighus og fortsatte på skolen, opplyser lokale myndigheter ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ifølge nettstedet er en 6-åring og et annet barn blant de skadde. Avisa Redding Record Searchlight skriver at en 30 år gammel mann også er fraktet til sykehus med skuddskader i låret.

Dagbladet kommer tilbake med mer.