Trøbbel med spareprodukt - kundene raser

Finansavisen: 1. september gikk startskuddet for aksjesparekonto, et produkt som er blitt massivt markedsført av leverandørene.

Og sparerne har kastet seg over produktet. Sannsynligvis er det nå opprettet rundt 200.000 aksjesparekontoer, hvorav 126.000 er registrert i VPS.

Men langt fra alle er like fornøyde. Til tross for at det i en overgangsperiode (trolig ut 2018) er mulig å flytte fondsandeler og aksjeposter man allerede eier inn på aksjesparekontoen uten at det utløser skatt, klager kunder over forsinkelser.

Flere har ventet i ukesvis for å flytte fondsandeler fra én bank over til aksjesparekonto hos en annen bank. Og noen av dem venter fortsatt.

Mistet tillit

Finansavisen har snakket med flere misfornøyde kunder.

En av dem har har forsøkt å få aksjepostene sine registrert i en bank overført til en aksjesparekonto i den samme banken. Da andelene ikke var overført i løpet av to måneder, valgte han i stedet å opprette aksjesparekonto hos en annen leverandør. Men heller ikke dit er aksjene ennå kommet inn.

– Jeg har mistet fullstendig tilliten til banken, sier han.

Andre forteller om fondsandeler som er forsvunnet fra en konto, men ikke er kommet inn på aksjesparekontoen flere dager senere.

Tekniske problemer

– Vi observerer at det såkalte flyttemarkedet mellom tilbyderne fortsatt ikke fungerer tilfredsstillende, sier Sveinung Dyrdal, direktør Marked, forretningsutvikling og produksjon i VPS.

Han bekrefter at problemene i hovedsak er av teknisk art.

– Vi har tilrettelagt en løsning for alle produkter. En del leverandører bruker den, men det er også en del som bruker andre løsninger.

Nytt marked

Også Lene M. Refvik, daglig leder i stiftelsen AksjeNorge, kjenner til problemene.

- Mitt inntrykk er at det tar tid å få på plass helautomatiserte løsninger, og at ikke alle aktører var helt klare da aksjesparekonto gikk live 1. september, sier Refvik.

- Det har ikke vært et aktivt flyttemarked av fondsandeler mellom kontoer og de ulike aktørene tidligere, så nå må alle kjøre opp løypa. Det har tatt tid hos enkelte.

