Tror forsvunnet ubåt vaker i overflaten, men ingen aner hvor den er

(Dagbladet): Den argentinske marinen igangsatte før helga en omfattende søk- og redningsoperasjon, etter at en militær ubåt med 44 personer om bord ble meldt savnet.

Lørdag gikk den argentinske presidenten Mauricio Macri ut og lovet at myndighetene vil bruke alle nødvendige ressurser for å finne ubåten så snart som mulig.

- Vi er forpliktet til å bruke alle nødvendige nasjonale og internasjonale ressurser for å finne ubåten ARA San Juan så snart som mulig, sa presidenten lørdag, ifølge avisa La Nacion.

- Grusomme følelser

Macri opplyste samtidig om at regjeringen er i kontakt med familiemedlemmer av de 44 savnede.

- Timene som flyr unna bekymrer meg. Jeg kjenner på en sammenblanding av grusomme følelser. Vi blir nervøse, det er stillhet og stadige blikk, sier Marcela González, kona til en av de 44 savnede, ifølge avisa.

Hun befinner seg på militærbasen Mar del Plata, sammen med familiemedlemmer og pårørende av de savnede.

- Vi er fortvilte og redde i denne situasjonen, men vi har et håp om at de kommer tilbake, sier kvinnen videre.

Står uten spor

Ubåten «ARA San Juan», av typen TR-1700 hadde vært på et rutineoppdrag ved marinebasen Ushuaia nær sørspissen av Argentina og var på vei tilbake til marinebasen ved Mar del Plata, om lag 400 kilometer sør for Buenos Aires, da det onsdag ble helt stille, skriver NTB.

Fredag ble minst ett observasjonsfly og en rekke marinefartøy satt inn i søket. Siden har også et av romfartsorganisasjonen Nasas forskningsfly kommet for å bistå. Samtidig har britiske myndigheter, samt en rekke av Argentinas naboland, tilbudt hjelp, etter at ubåten forsvant 430 kilometer utenfor den argentinske kysten.

Til tross for en omfattende leteaksjon, står myndighetene fortsatt uten spor.

Myndighetene mistenker at ubåtens kommunikasjonssystem kan ha blitt ødelagt i forbindelse med en brann om bord.

- Dersom det er et problem med kommunikasjonsutstyret, så skal fartøyet komme til overflaten, sa marinetalsmann Enrique Balbi fredag.

Heftes av dårlig vær

Ett døgn seinere har de fortsatt ikke klart å finne ubåten.

- Vi har ikke klart å finne, observere eller kommunisere med ubåten. Observasjoner har vist seg vanskelig, til tross for mengden båter, skip og fly som er involvert i søket, sa marinetalsmann Enrique Balbi under en pressekonferanse, ifølge BBC.

Redningsmannskapets oppgave har blitt ytterligere forverret av kraftig vind og høye bølger, skriver kanalen. Balbi understreket at antallet timer som nå har passert uten noen form for kommunikasjon med mannskapet om bord gir grunn til bekymring.

Argentinas forsvarsminister, Oscar Aguad, avbrøt fredag sitt besøkt til Canada for å følge situasjonen i hjemlandet, skriver La Nacion.

Ble reparert

Ubåten ble bygget i Tyskland i 1985, og satt i drift i Argentina ett år seinere. Fartøyet er 66 meter langt og 7,5 meter bred.

La Nacion skriver at ubåten gjennomgikk omfattende reparasjoner i 2008, noe landets forsvarsmyndigheter håpet skulle forlenge levetida med opp mot 30 år.

- Den finnes ingen indikasjoner på at noe alvorlig har skjedd, den stoppet bare å kommunisere. Arbeidet med å tvinge gjennom en kommunikasjonsforbindelse ble igangsatt, men det har så langt ikke vært vellykket, opplyser Balbi, ifølge avisa.

Forsvaret har også beordret alle landets militærbaser om å konstant søke etter tegn på kommunikasjon fra ubåten.