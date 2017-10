Tror krisen kan vare til 2019

(Finansavisen.no): Tapsbringende dagrater, mange skip i opplagsbøyene, dramatisk fallende skipsverdier og refinansierings- og restruktureringsrunder med långiverne er blitt den nye hverdagen for rederiene som eier og driver offshore serviceskip.

Kristian Siems nestkommanderende Eystein Eriksrud, som er styreleder i Siem Offshore, og rederiets adm. direktør Bernt Omdal tror at de neste 12 til 18 månedene vil forbli «en meget utfordrende periode» for offshore serviceskipsflåten.

Det betyr at bransjen må innstille seg på å leve med dårlig økonomi kanskje helt frem til våren og forsommeren 2019, skriver Finansavisen.

Flere har meldt om at det er et økende antall forespørsler om leie av rigger til borejobber. Men Siem Offshore tror ikke dette er nok til å skape tilstrekkelig aktivitet til å absorbere så mange fartøyer at man nærmer seg en mer balansert tilbuds- og etterspørselssituasjon for offshore serviceskipsflåten.

Dermed må rederiene leve med lave rater ennå en god stund, medmindre man skulle oppleve en høyst uventet og kraftig økning i boreaktiviteten i verden.

Tap på 3,6 milliarder

For Siem Offshore har nedturen i offshore serviceskipssektoren ifølge avisen så langt gitt et underskudd før skatt på 450 millioner dollar; vel 3,6 milliarder kroner.

Det er det akkumulerte resultatet før skatt fra og med 2015 til og med tredje kvartal i år.

I tredje kvartal nedskrev rederiet 5,2 millioner dollar, hvorav det vesentlige gjaldt investeringer i et datterselskap.

Tilsammen er rederiets flåte verdimessig nedjustert med 320 millioner dollar siden bunnen falt ut av oljemarkedet og oljeselskapene startet sine dramatiske kostnadskutt.

