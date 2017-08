Tror «mopedligaen» hevnet seg ved å kutte opp dekk på politibil

(Dagbladet): Sist helg mottok politiet i Alta minst 20 klager om såkalte mopedpøbler, forteller seksjonsleder Steinar Aas Andersen ved ed ordens- og trafikkavdelingen ved Alta-politiet til Dagbladet.

- Vi ringes ned av publikum om bråk og hensynsløs kjøring, sier han.

Moped-problematikken i Alta er ikke ny. Under en storaksjon i august fjor avskiltet politiet 37 sykler og ga mange bruksforbud i alt fra 1 til 6 måneder. Det hadde en effekt, ifølge Aas Andersen.

- Nå har imidlertid problematikken tiltatt i styrke igjen, sier han.

- Fulgte etter betjent

Mandag valgte politiet å aksjonere, med et ganske sjokkerende oppgjør som resultat, skriver Altaposten.

En politibetjent ble forbikjørt av en fører på lettsykkel, der sykkelen ikke hadde påmontert skilt.

Da betjentens stanset føreren stakk han til skogs. Politiet foretok derfor en midlertidig forføyning og beslagla kjøretøyet, skriver avisa.

Samtidig kom det en gruppe andre mopedister til stedet, forteller Aas Andersen til Dagbladet.

- De fulgte etter politibetjenten til lensmannskontoret og dagen etter var hjulet på betjentens dekk punktert. Dekket var stukket hull på.

- Hevnaksjon

Aas Andersen betegner både overfor Altaposten og Dagbladet hendelsen som en hevnaksjon fra noen i mopedgjengen.

- Hva er grunnen til at dere tror det?

- De valgte å følge etter betjenten, som kjørte sin private bil, og som også bor avsidesliggende til der det ikke skjer mye. Vi tror det er en sammenheng der.

Aas Andersen sier at de etterforsker hendelsen på vanlig måte, men at de nå ser seg nødt til å prioritere mopedproblematikken i distriktet igjen.

Varsler konsekvenser

- Vi har virkelig mye annet å jobbe med, og skulle gjerne sluppet dette, men når så mange 16 og 17-åringer kjører på en måte at resten av Altas befolkning blir lei, må vi gjøre noe.

Han forteller at de nå vurderer å benytte seg mer av bruksforbudet og også øke varigheten av disse til ett år.

- I tillegg kan det bli aktuelt med inndragning av førerkort og bøteleggelser, sier han.

Aas Andersen forteller at mopedene ofte er trimma, og at de ikke har registreringsskilter, som gjør det vanskelig for både befolkningen og politiet å vite hvem som står bak villmannskjøringa.

- Kjøreatferden er hensynsløs. De kjører for fort, på bare bakhjulet og nær folk.

Unge gutter

Aas Andersen forteller at av de 20 klagene de fikk inn i helga, kom noen fra laksefiskere i Altaelva som opplevde at mopedistene kjørte nær elva og at kjøringen ødela for en god fiskeopplevelse.

- Hvem er disse moped-kjørerne?

- De er i all hovedsak 16 og 17 år gamle gutter. Noen av dem er sikkert yngre også.

Han oppfordrer foreldre om å følge mer med, og sier at selv om de kanskje ikke kan så mye teknisk om kjøretøyet, kan de i alle fall forsikre seg om at barnas moped har påmontert registreringsskilter.

I går beslagla politiet to mopeder, ifølge Aas Andersen. En av dem ble observert på en bensinstasjon uten skilter. En annen kunde ved bensinstasjonen tok nøkkelen vekk fra mopeden og varslet deretter politiet, forteller seksjonslederen.

- Dette er ikke noe vi anbefaler andre om å gjøre, men i dette tilfellet var det fint, sier han.