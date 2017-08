Trump av skaftet vekker oppsikt. Derfor mener ekspert det kan være et av hans beste våpen

(Dagbladet): I natt møtte Donald Trump den harde tilhengerkjernen i storbyen Phoenix i Arizona sørvest i USA.

Etter planen skulle valgkamparrangementet handle om ulovlig innvandring i delstaten som grenser til Mexico.

I stedet ble Trumps tale til sine støttespillere en voldsom tirade mot pressen, folkevalgte politikere og et hint om en mulig benåding av den kontroversielle Joe Arpaio - sheriffen dømt for ulovlige målrettede trafikkontroller av innvandrere.

Arizonas to republikanske senatorer, John McCain og Jeff Flake, var ikke til stede på møtet, og Trump benyttet også anledningen til å kritisere dem begge.

- Salve etter salve

Trump holdt på i over en time med det mange beskriver som en svært aggressiv tale med en president av skaftet med angrep i alle retninger.

- Han gjenopplever valgkampen. Han gikk gjennom sine retoriske greatest hits, og fyrer av salve etter salve mot politiske motstanderne, sier forsker ved Universitetet i Bergen og nå gjesteforsker ved Stanford-universitetet, Hilmar Langhelle Mjelde, til Dagbladet.

Trump ble i løpet av valgkampen kjent som en løs kanon som kunne fyre av mot alt og alle.

Sist pressekonferanse han hadde var natt til tirsdag, med en relativt nøktern begrunnelse, til og med delvis med manus, på hvorfor USA bør trappe opp innsatsen i Afghanistan. Kontrasten var stor til i natt.

- En president skal fylle mange roller – statsoverhode, regjeringssjef m.m. – men Trump trives best som presidentkandidat. Dette var jo et valgkampmøte.

- Folkelig støtte

- I tillegg sender han et kraftig signal til det politiske etablissementet, som han mener vil fjerne han fra makten ved riksrett om nødvendig. Det signalet er at han er generalen for den armeen av entusiastiske velgere som vi ser på disse møtene; altså at han har folkelig støtte og dermed legitimitet, sier Mjelde til Dagbladet.

Flere har tegnet bilde av Trumps velgerarrangementer som en liknende arena som hans egen Twitter-profil. Jubelen og hyllesten han får fra sine tusenvis av tilhørere sammenliknes med retvitringer han får på sine jevnlige utbasunerende utsagn på det sosiale nettverket.

- Folkemøter og Twitter har vært de to nøkkelarenaene i Trumps politiske kometkarriere. Det var nettopp etter et slikt folkemøte i samme by, Phoenix, i juli 2015, at Trump gikk til topps på meningsmålingene. Det var et slikt møte båndet til velgerne ble knyttet, sier Mjelde til Dagbladet.

- Ordene var «perfekte»

Under arrangementet slo han kraftig tilbake mot kritikken han har fått for sin håndtering av de voldsomme opptøyene i Charlottesville for en drøy uke siden.

- De veldig uærlige mediene, alle de med kameraene der oppe, sa Trump, og tok en kort pause mens de frammøtte buet.

Så fortsatte Trump sitt angrep.

- De veldig uærlige folkene i media og i de falske mediene finner på saker. De rapporterer ikke fakta. Akkurat som de ikke rapportere at jeg gikk hardt ut mot hat, fordommer og vold, og at jeg fordømte nynazistene, hvite nasjonalister og Ku Klux Klan, sa Trump, som omtalte sine egne uttalelser som «perfekte».

Trump gikk så gjennom alle uttalelsene han har gitt i forbindelse med Charlottesville, tre til sammen, for å vise hvordan han mener han har blitt feiltolket og hvordan media ikke rapporter det han sier.

- Jeg gjør dette for å vise hvor forbannet uærlige disse folkene er, sa Trump.

- Tåler ikke kritikk

Men på tross av at Trump brukte lang tid på å gå gjennom sine tre uttalelser, hoppet han over den delen han selv har fått sterkest kritikk for, der han sa at han fordømte volden «på mange sider».

- Det var bemerkelsesverdig at han tok opp igjen Charlotte-tråden, akkurat i dette var i ferd med å roe seg litt. Han mener åpenbart at hans uttalelser var rette og rimelige, og da vil ikke han gi seg på det.

- Han tåler ikke kritikk, han mener han har hatt suksess i livet fordi han har vært aggressiv mot alle kritikere. Han forlanger siste ord, sier Mjelde om den oppsiktsvekkende opptredenen.

- Total formørkelse av fakta

Fox News omtaler Trumps arrangement som en voldsom tirade mot pressen og konstaterer at presidenten var i fullt angrepsmodus.

Aller sterkest kritikk får imidlertid Trump av nyhetskanalen han selv anklager mest for løgn. Trump brukte godt over en halvtime på å angripe mediene, til stor jubel fra publikum.

- CNN er så dårlige og så patetiske og seertallene deres går ned, sa Trump.

Kanalen og deres profilerte vert, Don Lemon, er ikke nådigere i sin vurdering av presidentens opptreden.

- Det var en total formørkelse av fakta. Han løy rett til det amerikanske folk og unnlot å snakke om ting han hadde sagt, spesielt om Charlottesville, sier Lemon.

- Pinlig

- Han er av skaftet. Det er pinlig, og jeg mener ikke for oss i mediene, som han angrep, men for det amerikanske folk, som valgte ham som president. Mannen er så smålig at han må gå etter folk som han mener er sin fiende. Talen var tankeløs, uten fakta, uten tyngde og uten visdom, sier Lemon.

- Den var ikke tilregnelig. Han var som et barn som la skylden på et av søsknene sine. Spørsmålet er hvorvidt han er stabil. Om du så den talen, må du tenke: «Hva i all verden skjer? Dette er personen vi valgte?», sier han.

- Den var rett og slett skummel og forstyrrende, sier tidligere etterretningssjef James Clapper, som også stiller spørsmål ved Trumps egnethet som president.