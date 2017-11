Trump diskuterte menneskerettigheter, ifølge Det hvite hus. Det stemmer ikke med Dutertes versjon

(Dagbladet): Siden Rodrigo Duterte ble president for Filippinene den 30. juni 2016, har minst 3000 blitt drept av politiet i forbindelse med landets krig mot narkotika.

Det reelle antallet er langt høyere, ifølge FNs menneskerettighetskommisjon.

Kommisjonen anslår at 12 000 er blitt drept, deriblant 54 barn, og en rekke organisasjoner har bedt Donald J. Trump om å ta opp menneskerettigheter med sin filippinske kollega.

- Deres samtaler omhandlet IS, og ulovlig kjøp og salg av narkotika. Temaet menneskerettigheter ble kortfattet diskutert i forbindelse med Filippinenes kamp mot narkotika, sa Sarah Huckabee Sanders, talsperson for Det hvite hus, tidligere i dag om samtalene de to imellom, ifølge CNN.

Skal ha vært forståelsesfull

Samme kanal skriver imidlertid at Harry Roque, en talsmann for Filippinenes president, har benektet at menneskerettigheter overhodet ble nevnt.

Han skal også ha sagt at Trump var «forståelsesfull» da Duterte fortalte om narkotikaproblemene på Filippinene, og at han «ikke tok noen stilling til saken» bortsett fra å nikke.

Denne beskrivelsen er ikke bekreftet av amerikanske myndigheter.

Skrøt av Duterte

Tonen mellom Duterte og Trump har imidlertid vært svært god, både foran og under dagens ASEAN-møte i Vietnam.

- Jeg vil gjerne gratulere deg, fordi jeg hører at du gjør en utrolig jobb med å få has på narkotikaproblemet, sa Trump i en telefonsamtale ned sin kollega i april, ifølge Politico.

Da understreket han at narkotika er en utfordring for mange land, også hans eget.

Der dør nærmere 100 mennesker hver dag som følge av opioidoverdose.

- Denne epidemien er en nasjonal helsekrise. Som amerikanere kan vi ikke la det fortsette, sa Trump i forrige måned.

Blir kritisert for liten innsats

Da beordret han en ekstraordinær kriseinnsats, uten å bevilge ekstra penger til formålet. Derimot åpner administrasjonen for at eksisterende midler på helsebudsjettene kan omprioriteres og brukes i kampen mot opioidmisbruk.

Den løsningen er ikke tilstrekkelig, ifølge presidentens kritikere.

- Å bare flytte penger rundt, er det samme som å stjele penger fra Peter for å betale Paul, sier Joseph Parks, medisinsk sjef for den frivillige organisasjonen National Council for Behavioral Health, ifølge NTB.