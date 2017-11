Trump fikk spørsmål om han vil sparke justisministeren: «Jeg vet ikke»

Donald Trump sier han er skuffet over justisdepartementet, og han utelukker ikke å sparke justisminister Jeff Sessions om han ikke etterforsker Demokratene.

Dette kom fra presidenten like før han forlot Det hvite hus fredag for en tolv dager lang tur til Asia.

«Jeg vet ikke»

På spørsmål om han vil sparke justisminister Sessions om Demokratene ikke blir etterforsket i forbindelse med presidentvalget, svarte Trump «jeg vet ikke», ifølge ABC News.

- Jeg er egentlig ikke involvert i justisdepartementet. Jeg vil la det gå av seg selv. Men ærlig talt, de burde se på Demokratene. De burde se på mange ting, og det er mange mennesker som er skuffet over justisdepartementet, inkludert meg, sa Trump.

Det er for ordens skyld ikke første gang Trump har gitt kryptiske svar om Sessions framtid.

- Tiden vil vise, svarte Trump da han i sommer ble spurt om Sessions framtid.

De nyeste kommentarene fra Trump kom samme dag som han ga uttrykk for frustrasjon på Twitter.

«Alle spør hvorfor justisdepartementet ikke ser på uærligheten som pågår med 'Crooked Hillary' og Demokratene. Folk er sinte. På et tidspunkt må Justisdepartementet og FBI gjør det som er rett og riktig. Det amerikanske folket fortjener det», tvitret Trump, før han noe seinere kom med ytterligere en tweet i sakens anledning.

«Den virkelige historien om sammenblanding er i Donna Bs nye bok. 'Crooked Hillary' kjøpte Demokratene og stjal så det demokratiske primærvalget fra gale Bernie».

Hevder primærvalget var rigget

«Donna B» er Donna Brazile, tidligere leder av det demokratiske partiet. Hun skriver i en ny bok at kampen om hvem som skulle bli partiets presidentkandidat, var rigget til fordel for Hillary Clinton.

I boka hevder Brazile at det ble inngått en uetisk avtale mellom Clintons presidentkampanje og administrasjonen i partiet, slik at partiet skulle holde seg på beina økonomisk. Også Bernie Sanders kampanje signerte en slik avtale.

Siden Clintons kampanje finansierte partiet i stor grad inn mot presidentvalget, mener derfor Brazile at primærvalget var rigget til fordel for Clinton.

Dette har gitt Trump mer ammunisjon til sine angrep mot Clinton. Den siste tiden har han kommet med en rekke angrep etter at det ble kjent at Hillary Clintons valgapparat og Demokratenes sentralstyre betalte firmaet Fusion GPS for en 35 sider lang og svært kontroversiell rapport om Trumps bånd til Russland.

Og det er altså spesielt dette Trump mener må føre til en etterforskning, noe som igjen kan ha ført Jeff Sessions ut i kulden. Der har han vært flere ganger tidligere.

Hamret løs på Sessions

I sommer hamret Trump løs på Sessions i et intervju med The New York Times for å ha skygget unna Russland-granskingen. Da sa Trump at han ville ha utpekt en annen justisminister om han hadde visst at Sessions ville unndra seg ansvaret med å lede arbeidet.

- Jeff Sessions tar jobben, begynner på jobben, redder seg selv, som ærlig talt er ganske urettferdig mot presidenten. Hvordan kan du ta en jobb og så redde deg selv? Hvis han hadde reddet seg selv før han tok jobben, ville jeg sagt; «Takk skal du ha, Jeff, men jeg vil ikke ha (ansette) deg». Det er ekstremt urettferdig - og det er et mildt ord - mot presidenten, sa Trump.

Årsaken til at Sessions erklærte seg inhabil var at han i mars ble anklaget for å ha hatt to møter med Russlands ambassadør, Sergej Kisljak, om Trumps valgkamp.

Møtene skal ha funnet sted, men justisministeren har nektet for at de snakket om Trump. Ifølge ham skal de ha diskutert situasjonen i Ukraina og terrorisme.

Sessions selv omtalte kritikken fra Trump som «ganske sårende».

I tillegg til de nevnte tingene har Trump også anklaget Sessions for å ha vært veldig svak når det gjelder etterforskningen av Hillary Clinton, og etterforskning av lekkasjer fra Trump-administrasjonen til pressen.

Så langt har Sessions verken trukket seg fra sin stilling, eller fått sparken. Det gjenstår å se om han overlever denne runden også.

(Dagbladet/NTB)