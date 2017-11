Trump fortsetter «uvirkelig» terror-tvitring, men snur om Guantanamo

(Dagbladet): USAs president Donald Trump har kastet seg inn i debatten om straffen til mistenkte New York-terroristen Sayfullo Saipov (29).

Det var mandag kveld åtte mennesker ble drept da en hvit pickup, angivelig ført av usbekeren, kjørte inn på et sykkelfelt på Manhattan.

Det er svært uvanlig at demokratisk valgte statsledere involverer seg i en strafferettslig sak og gir sine synspunkter om skyldsspørsmål og straffeutmåling.

- Det er uvirkelig, kommenterer CNNs kommentator Chris Cillizza.

Dødsstraff og Guantanamo

Kanskje uvirkelig, men ikke uvanlig for Donald Trump. I går gikk han ut og ba om dødsstraff for den mistenkte terroristen etter at det ble kjent at 29-åringen ba om å få et IS-flagg på sykehusrommet, der han ligger etter å ha blitt skutt av politiet under terroraksjonen.

I en tordentale onsdag sa han at han ønsker å sende terrorsiktede Sayfullo Saipov til Guantanamo, samtidig som han ønsker strengere grensepolitikk.

Militærfengselet Guantanamo er blitt kjent som USAs terrorfengsel, og en rekke fanger er fengslet uten rettssaker, samtidig som det er blitt påvist tortur i fengselet.

Alle i fengselet har vært kvalifisert som ulovlig fiendtlige kjempende, men det amerikanske justisdepartementet gjorde det i går klart at Saipov ville bli siktet i en føderal domstol og dermed ha alle sivile rettigheter.

Kom på andre tanker

I dag kom også presidenten på andre tanker om å sende fangen til Guantanamo.

- Jeg ville elsket å sende New York-terroristen til Guantanamo, men statistisk sett tar den prossessen mye lenger tid enn om man går gjennom det føderale rettssystemet, skriver Trump i en Twitter-melding like før klokka 13 i dag - like før 07.00 Washington-tid.

- Det er også noe passende ved å beholde ham på stedet hvor han begikk den forferdelige forbrytelsen. Bør gå fort. DØDSSTRAFF! skriver Trump.

Føderale domsstoler i USA har anledning til å dømme tiltalte til døden.

Han har også bedt om en slutt på det såkalte visumlotteriet - et program som gir rundt 50 000 søkere mulighet til å jobbe i USA hvert eneste år. Saipov var en av dem da han kom til USA i 2010.

Demokraten Chuck Schumer, som var en av arkitektene bak visumlotteriet, kritiserer Trump for splittende oppførsel.

- Dette er en tragedie. Det er mindre enn en dag siden det skjedde, og Trump kan ikke legge fra seg sine stygge, splittende vaner, sa Schumer, ifølge avisa Washington Post.

- Alt han gjør er på grusomt vis å utnytte en tragedie og forsøke å politisere og skape splid.

- Planlagt i et år

Ifølge NBC News viser et dokument fra FBI at Saipov begynte å planlegge angrepet allerede for et år siden. Han skal da han blitt en ivrig følger av terrorgruppa IS, og var ifølge politiet en ivrig seer av terrorgruppas videoer.

Ifølge dokumentet skal han for omkring to måneder siden ha bestemt seg for at bil var hans foretrukne våpen. For to uker siden, søkte han også «Halloween i New York City» på nettet, skriver NBC.

Følte seg bra etter angrepet

Terrorsiktelsen omfatter å stille materiell og ressurser til rådighet for en utenlandsk terrorgruppe, og bruk av vold og ødeleggelse av motorkjøretøy, framgår det av dokumentene påtalemyndigheten presenterte onsdag ettermiddag.

- Saipov gjennomførte dette angrepet til støtte for IS, sa hans forsvarer, advokat Joon Kim.

Saipov ble framstilt i rullestol med anklene lenket til stolen da siktelsen formelt ble lest opp i en føderal rett på Manhattan.

I siktelsesdokumentet fremgår det at Saipov ba om å vise fram IS-flagget på sykehuset og sa at han «følte seg bra» med tanke på hva han hadde gjort.

Samtidig forsøker nå etterforskerne å tegne et bilde av mannen, som aldri før har vært involvert i alvorlig kriminalitet. Politiet går ut fra at han handlet alene, men FBI skal ha avhørt en landsmann av Saipov som har vært i kontakt med ham de siste ukene.