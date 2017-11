Trump går til angrep på visum-lotteriet som kan ha skaffet den terrormistenkte innpass i USA

(Dagbladet): 29-åringen som antas å være mannen som står bak det dødeligste terrorangrepet i New York siden 11. september 2001, er av amerikanske medier utpekt som Sayfullo Saipov.

Ifølge flere amerikanske medier, blant andre nyhetsbyrået AP, kom Saipov til USA fra Usbekistan i 2010. Ifølge ABC New York bekrefter kilder hos amerikanske myndigheter at 29-åringen kom til USA på et «Diversity Immigrant Visa Program», trolig bedre kjent for nordmenn som Green Card-lotteriet.

Det er et program USAs president Donald Trump har ønsket å avslutte, selv om han ikke har tatt noen konkrete grep for å få det til.

Han lot likevel ikke muligheten til å få satt fjerning av programmet på agendaen, etter ABC News' avsløringer mandag:

- Terroristen kom inn i landet vårt gjennom det som er kjent som «Diversity Visa Lottery Program», en skjønnhet fra Chuck Schumer. Jeg vil at det skal være basert på meritter, skriver presidenten på Twitter like før klokka 12.30 norsk tid.

The terrorist came into our country through what is called the "Diversity Visa Lottery Program," a Chuck Schumer beauty. I want merit based. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2017

Få minutter seinere fulgte han opp:

- Vi kjemper hardt for meritt-basert immigrering. Ikke noe mer av Demokratenes lotteri-program. Vi må bli MYE tøffere (og smartere), skriver Trump.

Ikke bekreftet

Det er ennå ikke bekreftet fra amerikanske myndigheter at den mistenkte terroristen kom til USA via det såkalte visumlotteriet, på tross av Trumps Twitter-meldinger.

I etterkant av terrorangrepet i New York, har flere personer på ytre høyre-fløyen i USA påpekt at Demokratenes minoritetsleder i Senatet, Chuck Schumer, var arkitekten bak visumlotteriet.

Visumlotteriet har eksistert i over 20 år, og Schumer hadde en sentral rolle i utformingen av programmet tidlig på 90-tallet.

Ifølge Washington Post ble forslagene hans etter hvert en del av en stor innvandringspakke som ble vedtatt av begge partiene i Kongressen og iverksatt av den republikanske presidenten George H.W. Bush.

- Hva er den mest idiotiske måten å velge ut den neste amerikanske borgeren? Ikke prestasjoner, ikke familie, men rett og slett et lotteri, sier den tidligere republikanske kongresspolitikeren og Fox News-kommentatoren Jason Chaffetz på Fox News.

- Lite Trump kan gjøre

Å avsløre enkeltpersoner som har planer om slike angrep, og hindre at de gjennomføres, er imidlertid vanskelig.

- USA har allerede mer politi og en av de strengeste former for kontroll av immigrasjon enn de fleste. Det er lite Trump kan gjøre for å beskytte USA mot slike terrorangrep som det man opplevde i New York tirsdag, sier terrorekspert og forsker Ståle Ulriksen til NTB

Lotteriet gir rundt 55 000 søkere arbeidsvisum til USA hvert eneste år. Målet med programmet er å øke antallet innvandrere fra land med historisk lav innvandring til USA.

For å kunne kvalifisere til lotteriet må søkerne kunne bevise at de har et skinnende rent rulleblad, minimum gjennomført videregående skole, eller at man har minst to års arbeidserfaring fra de siste fem åra. Du kan se alle kravene på hjemmesidene til USAs utenriksdepartement.

Har ikke fått gjennomslag

Kongressen har forsøkt å få til en slutt på visum-lotteriet fem ganger siden 2007, men har ikke lyktes. Saken dukket for alvor opp i igjen, da den republikanske senatoren Tom Cotton i februar i år ba om at programmet måtte legges ned, til fordel for et nytt system som baserer seg på meritter, ifølge Newsweek.

Lovforslaget, som har fått det slående navnet Reforming American Immigration for a Strong Economy (RAISE), fikk støtte fra Trump og Det hvite hus i august.

I en uttalelse fra august i år, kalte Trump det eksisterende visum-programmet for «utdatert», samtidig som han ga sin støtte til RAISE-forslaget.

Det nye forslaget vektlegger innvandreres ferdigheter og meritter, og man blir gitt poeng basert på en lang rekke kriterier. Jo flere poeng man får, jo høyere opp på lista havner man. De som scorer blant topp 140 000 hvert eneste år blir gitt green card.

Man får ekstra poeng for høyere utdannelse og engelsk-ferdigheter. Har du en OL-medalje eller nobelpris, så vanker det også henholdsvis 15 og 25 ekstrapoeng.