Trump i krig med sin mektigste partifelle

NEW YORK (Dagbladet): USAs hardt pressede president, Donald Trump, er nå på full kollisjonskurs med en av sine mest sentrale partifeller, den republikanske lederen i Senatet, Mitch McConnell.

Det kan stikke store kjepper i hjulene for alle partiets forsøk på å få gjennomført kritiske vedtak for USAs økonomi og sine mest prestisjefylte løfter til velgerne.

Banning på telefon

Forholdet mellom Trump og McConnell er så dårlig at de ikke har snakket sammen siden de barket sammen i en rasende telefonsamtale 9. august som, ifølge New York Times og CNN skal ha endt med at de ropte banneord mot hverandre.

Privat skal McConnell også ha gitt uttrykk for tvil om at Trump kan redde presidentskapet sitt etter en rekke kriser og skandaler.

Når Kongressen igjen samles i september, må de gjøre flere svært viktige vedtak. De må bli enige om budsjetter. De må heve det såkalte gjeldstaket. Og de håper på å vedta en omfattende skattereform. Uten de to førstnevnte vedtakene, kan føderale myndigheter bli stengt ned, eller USA vil ikke klare å betale sine gjeldsforpliktelser. Begge deler kan ha katastrofale konsekvenser for økonomien og det republikanske partiet som kontrollerer både Kongressen og Det hvite hus.

Angrep McConnell

Likevel har Trump gått til angrep mot McConnell og flere andre republikanske senatorer.

- Kan du fatte at Mitch McConnell, som har skreket opphev og erstatte (Obamas helsereform journ.anm.) i sju år, ikke klarte å få det gjort. Vi må oppheve og erstatte Obamacare, skrev Trump i en av flere denne måneden, som angrep McConnell.

9. august skal Trump ha ringt McConnell fra golfklubben sin i New Jersey og anklaget McConnell for ikke å ha klart å få fjernet Obamas helsereform. Han skal ha blitt enda sintere da de begynte å snakke om etterforskningen av anklagene mot Trump-leiren for å ha samarbeidet med russiske myndigheter om å påvirke fjorårets presidentvalg. Trump skal, ifølge New York Times og CNN, ha blitt rasende fordi McConnell nektet å beskytte ham mot Russland-etterforskningen.

Rystet av Charlottesville-kommentar

Offentlig har McConnell uttalt at Donald Trump mangler erfaring og har hatt «overdrevne forventninger» om hvor fort Kongressen jobber.

- Senator Mitch McConnel sa jeg hadde «overdrevne forventninger, men jeg synes ikke det. Etter sju år med å høre opphev og erstatt, hvorfor er det ikke gjort?» svarte Trump på Twitter.

McConnell skal også være sint for at Trump jevnlig truer andre Republikanere og kritiserer senatets regler. Han skal ha blitt fullstendig rystet av Trumps uttalelser i forrige uke om Charlottesville-angrepet, hvor presidenten så ut til å likestille deltakere i en nazimarsj med motdemonstrantene, ifølge New York Times.

Uttalelsene kom dessuten på en pressekonferanse hvor McConnels ektefelle, Elaine Chao, som er Trumps transportminister, sto ved siden av presidenten.

Nye angrep

Under en tale i Phoenix tirsdag fortsatte Trump adferden. Han forsvarte uttalelsene om Charlottesville. Han angrep den republikanske senatoren Jeff Flake fra Arizona for å være «svak på grensekontroll og svak på kriminalitet».

McConnell støtter Trump-kritikeren Flake i kampen for å bli gjenvalgt til Senatet. Trump truet også med å stenge ned offentlig sektor hvis ikke han fikk en bevilgning på 1,6 milliarder dollar til å bygge muren mot Mexico.

Onsdag fortsatt Trump i det samme sporet på Twitter først angrep han Flake igjen, så skyldte han på mediene for bråket rundt Charlottesville-uttalelsene. Deretter skrev han:

- Hvis det republikanske senatet ikke blir kvitt filibuster-regelen og går over til enkelt flertall, som demokratene ville ha gjort, så kaster de bare bort tid!

McConnell har gang på gang avvist å forandre avstemningsreglene i Senatet.

- Felles mål

Både McConnell og Det hvite hus kom onsdag med uttalelser hvor de snakker om at de har «felles mål», men ingen av dem avviser påstandene om sinte samtaler fylt med ukvemsord, eller at de ikke snakker sammen.

- Presidenten og jeg, og våre team, har vært i og fortsetter å være i normal kontakt om våre felles mål. Vi jobber sammen for å utvikle en skattereform og infrastrukturlovgivning så vi kan få økonomien til å vokse og skape jobber, forhindre at myndighetene ikke kan betale for sine gjeldsforpliktelser, og for å finansiere myndighetene så vi kan fremme våre prioriteringer på kort og lang sikt , sier McConnell.

En drøy time seinere kom Det hvite hus med sin uttalelse.

- President Donald J. Trump og senator Mitch McConnell fortsetter å være forent om mange felles prioriteringer inkludert skattekutt for middelklassen, styrking av militæret, bygging av en sørlig grensemur og andre viktige spørsmål, heter det i uttalelsen.

Målet om å bygge en mur mot Mexico, blir ikke nevnt i McConnells kommentar. Trump unnlater å nevne at han ville hindre at USA ikke betalte sine gjeldsforpliktselser eller at føderale myndigheter blir stengt ned i sin kommentar.

- De vil holde et tidligere avtalt møte etter Kongressens pause i august for å diskutere spørsmål som er kritiske for medlemmer av lederskapet i Kongressen og presidentens regjering, opplyser Det hvite hus.