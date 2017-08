Trump i Texas for å vise solidaritet med flomofre

President Donald Trump og hans kone Melania landet tirsdag i flomrammede Texas.



- Dette skjedde i Texas, og Texas kan håndtere alt, framholdt Trump.



Presidentparet besøkte først Corpus Christi, der uværet Harvey traff land fredag kveld.

Byen har kommet relativt lett fra uværet sammenlignet med millionbyen Houston, men den skal Trump ikke besøke. At Trump dropper oversvømmede Houston, skyldes at han vil være sikker på at han ikke forstyrrer redningsarbeidet, ifølge en talskvinne.

Etter å ha møtt representanter for lokale myndigheter på en brannstasjon, klatret Trump opp på en stige for å tale til en flokk tilhengere og demonstranter.

- Vi elsker dere, dere er spesielle, vi er her for å ta vare på dere, ropte presidenten, før han fortsatte med å skryte av Texas.

- Det er historisk, det er enormt, men jeg skal si dere, det skjedde i Texas, og Texas kan takle alt.

Under besøket i Corpus Christi uttrykte han også håp om at myndighetenes håndtering av katastrofen vil være så bra at den om noen år fremstår som et eksempel til etterfølgelse.

Besøket anses å være en viktig anledning for Trump til å vise at han kan fremstå som en samlende leder idet USA er rammet av den første store naturkatastrofen siden han ble innsatt som president i januar.

Etter besøket i Corpus Christi skulle Trump og følget hans reise videre til Austin for å møte ledere på delstatsnivå ved et nødoperasjonssenter.

Med på turen er også flere ministre som vil være engasjert i hjelpeinnsatsen framover.

(NTB)