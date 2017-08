Trump med hardt angrep på media etter Charlottesville-opptøyene: - Dette viser hvor forbannet uærlige disse folkene er

(Dagbladet): - Jeg kunne ikke tatt mer avstand fra handlingene i Charlottesville og jeg kunne ikke fordømt det mer.

Det sa Donald Trump under et valgkamparrangement i Phoenix i Arixona natt til onsdag.

Angrep

Under arrangementet slo han kraftig tilbake mot kritikken han har fått for sin håndtering av de voldsomme opptøyene i Charlottesville for en drøy uke siden.

- De veldig uærlige mediene, alle de med kameraene der oppe, sa Trump, og tok en kort pause mens de frammøtte buet.

Så fortsatte Trump sitt angrep.

- De veldig uærlige folkene i media og i de falske mediene finner på saker. De rapporterer ikke fakta. Akkurat som de ikke rapportere at jeg fikk hardt ut mot hat, fordommer og vold, og at jeg fordømte nynazistene, hvite nasjonalister (white supremacists) og Ku Klux Klan, sa Trump, som omtalte sine egne uttalelser som «perfekte».

Trump gikk så gjennom alle uttalelsene han har gitt i forbindelse med Charlottesville, tre til sammen, for å vise hvordan han mener han har blitt feiltolket og hvordan media ikke rapporter det han sier.

- Jeg gjør dette for å vise hvor forbannet uærlige disse folkene er, sa Trump.

Men på tross av at Trump brukte lang tid på å gå gjennom sine tre uttalelser, hoppet han over den delen han selv har fått sterkest kritikk for, der han sa at han fordømte volden «på mange sider».

- Jeg får kritikk for at jeg ikke sa dét, men at jeg sa dét, men at jeg sa det for sent og at jeg er en rasist, sa Trump.

Men han undrestreket flere ganger at han tar avstand fra det som skjedde.

- Hele denne arenaen fordømmer sterkt bøllene som står bak hat, fordommer og vold, sa Trump.

- CNN er patetiske

Trump brukte godt over en halvtime på sitt flammende angrep på mediene. Riktignok kom han med ros av Fox, men for øvrig omtalte han mediene på kjent vis:

- Den mislykkede New York Times. De er så dårlige.

- Washington Post er et lobbyverktøy for Amazon.

- CNN er så dårlige og så patetiske og seertallene deres går ned.

Presidenten ga uttrykk for at han mener mediene må gå i seg selv.

- De eneste som gir disse hatgruppene en plattform er mediene selv, sa Trump.

I forkant av møtet uttrykte ordføreren i Phoenix skuffelse over at Trump valgte å holde et valgkamparrangement i Phoenix akkurat nå.

- Jeg er skuffet over at president Trump har valgt å holde et valgkamparrangement mens nasjonen vår fortsatt helbredes etter de tragiske hendelsene i Charlottesville, het det i en uttalelse fra ordfører Greg Stanton.

- Jeg håper at mer fornuftige vurderinger vinner fram og at han utsetter sitt besøk.

Benådet ikke sheriff

Men besøket ble ikke utsatt. Det ble også i forkant snakket om at Trump ville benåde tidligere sheriff Joe Arpaio, som nylig ble dømt i en føderal domstol for å ha nektet å følge en rettsordre som sa at han skulle slutte med målrettede trafikkontroller av immigranter.

At Trump skulle benåde Arpaio under nattas tale ble i forkant avvist av Trumps pressesekretær Sarah Huckabee Sanders. Og Trump kom heller ikke med noen benådning under talen, men sheriffen ble et tema.

- Liker noe her sheriff Joe? spurte Trump, til stormende jubel fra salen.

- Ble han dømt for å gjøre jobben sin? spurte Trump, og fikk et rungende «ja» til svar.

- Jeg skal komme med en spådom. Jeg tror han kommer til å klare seg fint. Men jeg vil ikke gjøre det i kveld, fordi jeg vil ikke skape noen kontroverser, sa Trump, som med det mer enn antydet at han kan komme til å benåde Arpaio ved en seinere anledning.

På utsiden av lokalet hadde det møtt opp flere tusen demonstranter, eller som Trump sa:

- Det er noen folk på utsiden, men de er ikke så mange.

Demonstrasjonene på utsiden var stort sett fredelige, men noen av de fremmøtte, et halvt dusin ifølge nyhetsbyrået AP, var bevæpnet, blant annet med automatgeværet AK-47.

De er medlemmer av gruppen Redneck Revolt, og beskriver seg selv som en anti-fascistisk gruppe som er fornærmet av presidentens politikk og hans uttalelser etter opptøyene i Charlottesville.

De hevder selv de er bevæpnet for å beskytte anti-Trump-demonstrantene.