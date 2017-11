Trump møtte eks-sexslave og fikk servert kontroversiell øy-reke. Nå reagerer Japan med sinne

(Dagbladet): Sør-Koreas valg av meny under den offisielle middagen for president Donald Trump har etterlatt japanske toppledere med en dårlig smak i munnen, skriver The Guardian.

Trump fikk nemlig servert reker og sjøtunge som var fanget utenfor øygruppa Dokdo, som på japansk heter Takeshima (Liancourt-øyene på norsk).

Stemningen har lenge vært amper mellom de to asiatiske nasjonene. I sentrum av en årelang konflikt står øygruppa, som består av to klippeøyer - med om lag 30 store steiner rundt.

Truet med krig

Både Japan og Sør-Korea har gjort krav på øygruppa. Begge nasjonene ønsker kontroll over naturressursene i de nærliggende områdene, som blant annet er rikt på fisk. Det er også antatt at det finnes gassreserver i havbunnen.

I 2006 sendte Sør-Korea rundt 20 krigsskip til farvannet rundt øygruppa, for å hindre japanske skip i å kartlegge området rundt. De gikk samtidig langt i å advare Japan om at konflikten kunne ende i krig, dersom de ikke trakk seg unna.

Det er bare litt av bakteppet for at Japan nå langer ut mot naboene i Sør-Korea, og kaller presidentmiddagen for «anti-japansk».

Møtte tidligere sexslave

For bilder fra den offisielle middagen i presidentpalasset Seoul viste også at Trump hilste på 88 år gamle Lee Yong-soo som var blant gjestene, noe som Japan ser som et åpenbart slag i mellomgulvet.

Lee ble i likhet med rundt 200 000 andre koreanske kvinner tvunget til å være prostituert for japanske soldater under andre verdenskrig, noe som lenge var et åpent sår i forholdet mellom Sør-Korea og Japan, skriver NTB. Hun er også en høylytt kritiker av Japan, ifølge The Korea Herald.

Først i 2015 ble det inngått en avtale om erstatning for de tidligere sexslavene, men ved å invitere Lee til den offisielle middagen for Trump mener en talsmann for den japanske regjeringen at Sør-Korea gjenåpnet såret.

- I en tid der det er behov for mer koordinering for å håndtere konflikten med Nord-Korea, og der president Donald Trump valgte Japan og Sør-Korea som første stopp på sin reise, bør man unngå å gjøre slike ting som kan påvirke samarbeidet negativt, sier talsmannen Yoshihide Suga.

- For arrogante

En talsperson for Sør-Koreas utenriksdepartement sier at maten Trump fikk servert og hvem som ble invitert til middagen ble bestemt «etter å ha vurdert alle nødvendige faktorer».

- Vi synes det er upassende at de har et problem med dette, sier Noh Kyu-duk, til Korea Herald.

Den tidligere sexslaven, Lee, uttrykker også sinne overfor de japanske reaksjonene.

- De har ingenting med å si noe om hvem jeg velger å hilse på. De er bare for arrogante, sier Lee, ifølge avisa.

Konflikten * Seoul erklærte øygruppen som sørkoreansk territorium i 1952, noe Japan mener var ulovlig fordi øygruppen ikke ble omfattet av fredsavtalen etter andre verdenskrig, den såkalte San Francisco-traktaten, som listet opp landområder Japan måtte gi fra seg. * Øygruppen er blitt et symbol på det trøblete forholdet mellom Sør-Korea og Japan, som har røtter i Japans kolonisering av Sør-Korea mellom 1910 og 1945. * Okkupasjonen har etterlatt dype sår i Sør-Korea, blant annet fordi Tokyo lenge nektet å kompensere kvinner som ble tvunget til å jobbe som sexslaver for japanske soldater under andre verdenskrig. En slik kompensasjon ble først gitt i 2015. * Avtalen er blitt kraftig kritisert fordi den er forhandlet fram uten at ofrene har godkjent den. Da den ble underskrevet skal 46 av kvinnene fortsatt ha vært i live. Kilde: NTB