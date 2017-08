Trump sjefsstrateg Steve Bannon er ferdig

Mannskapet til USAs president Donald Trump blir stadig endret. Nå er det Trumps nære rådgiver, Steve K. Bannon, som skal få sparken, melder The New York Times.

- Det hvite hus' stabssjef, John Kelly, og Steve Bannon har blitt enige om at dagen i dag er Steves siste dag, melder talskvinnen Sarah Sanders i en uttalelse, ifølge Reuters.

Kontroversiell

Den innflytelsesrike og kontroversielle Bannon har presset på for en rekke kontroversielle saker, deriblant innreise-forbudet som ble pålagt innbyggere fra sju muslimske land. Nå er den selverklærte nasjonalisten ferdig i toppolitikken.

- Vi takker ham for hans tjenester og ønsker ham alt godt, sier Sanders videre.

Den siste tida har Bannon vært i konflikt med en rekke personer i Det hvite hus, herunder både rådgivere og medlemmer av Trumps familie, ifølge The New York Times.

Charlottesville-bråk

Også USAs president, Donald Trump, har fått massiv kritikk fra både sine egne republikanske partikolleger og fra andre hold. Årsaken var at han ikke tydelig nok fordømte nynazister og andre høyrekstreme etter angrepet i Charlottesville.

Denne uka brukte mediemogulen Rupert Murdoch en middag i Det hvite hus til å forklare Trump hvorfor han burde sparke Steve Bannon.

Ifølge kildene til New York Times, skal ikke Trump ha protestert særlig på Murdochs uttalelser. I stedet skal presidenten ha ytret sin egen frustrasjon med Bannon.

Bannon langet ut

Allerede søndag skrev The New York Times om hvordan Trump i lengre tid har vurdert å sparke Bannon. Under pressekonferansen sin tirsdag beskrev Trump ham som «en god mann» og slo fast at han «ikke er rasist», men kom ikke med noen større tillitserklæring.

Denne uka overrasket Bannon de fleste med å gi et sjeldent intervju til et venstreorientert magasin. Her langet han ut mot både høyreekstreme og kollegene sine.

- Bannon ville ut

En person nær Bannon sier at det var Bannon sjøl som ville ut, og at han ga sin oppsigelse til president Trump allerede den 7. august, ifølge The New York Times. Dette skulle bli offentliggjort i begynnelsen av denne uka, men ble utsatt på grunn av bråket i Charlottesville.

Før Bannon ble en del av presidentens team, drev han nettstedet Breitbart. Han beskrev selv dette som en «plattform for alternativhøyre», en slags høyreekstrem bevegelse.

Ifølge New York Times skal også Bannon ha advart Trump mot å kritisere de høyreekstreme i Charlottesville for sterkt fordi han da kunne støte fra seg en liten, men svært energisk gruppe kjernevelgere.