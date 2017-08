Trump-stikk til Putin: Stenger Russland-konsulat og tvinger russiske diplomater hjem

(Dagbladet): USA har beordret Russland til å stenge det russiske konsulatet i San Francisco.

Donald Trumps regjering krever samtidig at Russland henter hjem flere diplomater fra ambassaden i Washington D.C. og konsulatet i New York, ifølge amerikansk presse.

Beslutningen ble tatt «i likhetens ånd», heter det i en uttalelse fra det amerikanske utenriksdepartementet, gjengitt av CNN.

Kastet ut 755 diplomater

Det amerikanske kravet er nemlig et svar på Russlands siste sanksjoner mot USA.

Helt i tampen av juli annonserte Russlands president Vladimir Putin at han vil kaste ut 755 amerikanske diplomater fra Russland.

Avgjørelsen var i seg selv et svar på amerikanske sanksjoner, som ble vedtatt i Kongressen. De amerikanske sanksjonene fra Kongressen fratok USAs president til å myke opp sanksjonene mot Russland på eget initiativ.

Etter at USA henter hjem sine 755 diplomater, har de 455 igjen i Russland. Det antallet ble ikke tilfeldig valgt av Russland.

Det er nemlig antallet russiske diplomater i USA.

Dagen før fristen

Dagens nyhet fra USA kommer heller ikke på et tilfeldig tidspunkt. Da Putin annonserte at han ville kaste ut 755 amerikanske diplomater, ga han amerikanske myndigheter én måned på seg for å hente diplomatene hjem.

I dag er det én dag til den fristen går ut.

Nå tvinger altså Donald Trumps regjering Russland til å hente hjem flere diplomater fra USA. Hvor mange det dreier seg om, er fremdeles uklart.

Det som imidlertid er klart er at USA igjen - hvis disse sanksjonene står seg - vil komme til å ha flere amerikanske diplomater på russisk jord enn det er russiske diplomater på amerikansk jord.

Derfor karakteriserer også deler av amerikansk presse amerikanske myndigheters krav som et stikk. Fra Donald Trump til Vladimir Putin.