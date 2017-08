- Trump støtter noen av de mest voldelige og rasistiske menneskene i USA

ARENDAL (Dagbladet): Måten president Donald Trump har håndtert helgas angrep i Charlottesville på, har vakt fordømmelse og vantro.

Først fikk han massiv kritikk for at han ikke fordømte nynazister, Ku Klux Klan og andre høyreekstreme grupperinger etter den voldelige demonstrasjonen.

Så korrigerte Det hvite hus inntrykket med en uttalelse, før Trump i natt igjen satte fyr på debatten ved å si at det er «fine folk på begge sider».

Hillary Clintons tidligere kampanjeleder, John Podesta, besøker Norge i forbindelse med Arendalsuka. Han mener uttalelsene viser den sanne Trump.

- Staben hans har prøvd å gi et annet budskap, men i går ble det klart hva han egentlig mener, nemlig at han gir støtte og hjelp til noen av de mest voldelige og rasistiske menneskene i USA. Det var opprørende og urovekkende og - tror jeg - litt av grunnen til at du ser forretningsledere og fagforeningsledere forlate hans rådgiverapparat og at han nå får motbør fra til og med republikanske kolleger, sier Podesta til Dagbladet.



- Han leker med ilden

Han er bekymret for at Trumps uttalelser kan føre til flere hendelser lik Charlottesville, ved at USAs president ikke tar tydelig avstand fra de høyreekstreme kreftene.

- Han er med på å røre opp en frykt og et hat som er uhørt fra en amerikansk president. Ingen republikansk president har gjort noe sånt før. I realiteten sender han nå et hundefløytesignal til høyreekstreme i USA. Han leker med ilden. Det er farlig, og det oppmuntrer til mer oppførsel lik den vi så i Charlottesville, sier Podesta.

Han sier Trumps frieri til det han omtaler som autoritære krefter bryter med det amerikanske idealet.

- Lederne i disse rasistiske bevegelsene applauderer nå over at de endelig har en president som står opp for dem, når det skulle vært sånn at ingen står opp for dem, sier Podesta.

Samtidig er han forsiktig med å spekulere i om Trumps gjentatte kontroverser vil gi et velgerskred til demokratene i det forestående kongressvalget neste år.

Brende reagerer

Det er imidlertid liten tvil om at enkelte republikanere helst skulle sett at presidenten ordla seg annerledes.

Reaksjonene har haglet etter pressekonferanse i natt.

Senator og tidligere presidentkandidat Marco Rubio mente hvite nasjonalistgrupper ville se på det som en seier å bare få halvparten av skylda:

- Vi kan ikke tillate denne gamle ondskapen å gjenoppstå, skriver han på Twitter.

Tidligere Obama-rådgiver David Axelrod omtalte presidenten som «en løpsk lastebil».

I Norge har utenriksminister Børge Brende (H) fordømt uttalelsene til Trump på sin twitterkonto i dag.

- Ved å ikke velge side, tar man også et valg. Trump MÅ ta oppgjøret med rasistiske krefter. Tanken om et hvitt overherredømme er frastøtende, skriver Brende på Twitter.

Podesta sier han skjønner reaksjonen fra Brende.

- Når du ikke har noe statsmannsaktig over måten du opptrer på som president, må du være forberedt på at folk reagerer på uttalelser som går over streken. Under normale omstendigheter skal det mye til før man blander seg i USA-interne forhold, men jeg tror dette er en spesiell sak. Antisemittisme og rasisme må fordømmes, og det blir den også av gode mennesker over hele verden, sier Podesta til Dagbladet.