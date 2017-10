Trumps argeste republikanske kritikere på krigsstien: - Skjødesløs, skandaløs og uverdig oppførsel

- President. Jeg reiser meg i dag for å si «nok».

Det sa Senator Jeff Flake fra Arizona da han tirsdag annonserte at han ikke kommer til å stille til gjenvalg.

En av de viktigste årsakene til det er president Donald Trump.

- Avskyelig forakt for sannhet

Under talen der han varslet at han ikke ville stille til valg i 2018, gikk han til kraftig angrep på ledelsen i Det hvite hus.

- Vi må aldri tillate oss å tenke at dette er sånn ting er akkurat nå. Hvis vi blir vant til denne tilstanden og tenker at det bare er vanlig politikk, så gud hjelpe oss, sa Flake ifølge Washington Post, og fortsatte.

- Uten frykt for konsekvensene og uten å ta hensyn til reglene for det som er politisk trygt, må vi slutte å late som oppførselen til enkelte av dem i regjeringen er normal. Det er ikke normalt.

Og Flake hadde mer på lager. Han kritiserte også det han anser for å være en «avskyelig forakt for sannhet og verdighet» i politikken og sa at han følte en plikt til å kritisere presidenten.

Den 54 år gamle senatoren sa videre at det å «true og gjøre til syndebukk» gjør at USA og Det republikanske parti står i fare for å forvandles til et «fryktsomt, bakstreversk folk».

- Skjødesløs, skandaløs og uverdig oppførsel unnskyldes med at man sier det som det er. I realiteten er det bare skjødesløst, skandaløst og uverdig, sa Flake.

Senatoren kritiserte videre Trumps Twitter-vaner og var heller ikke nådig med republikanske partikolleger, som han mener tier mens verdiene som gjør USA sterkt, undergraves.

- Politikken kan gjøre oss tause når vi burde snakke, og taushet kan være ensbetydende med medvirkning.

Subtilt Trump-svar

I sitt første intervju etter talen utdypet Flake.

- Det er vanskelig å fortsette i det republikanske valget når du har vært kritisk til oppførselen vi har sett. Vi republikanere kan ikke absolutt ikke finne oss i den typen oppførsel. Vi burde reise oss og si: «Dette er ikke riktig. Dette er ikke oss. Dette er ikke konservativt», sier Flake til CNN.

Donald Trump har så langt ikke kommentert Flakes tale direkte, men natt til onsdag norsk tid la han ut en tweet som vanskelig kan tolkes som noe annet enn et spark til senator Flake.

«Så flott å være sammen med republikanske senatorer i dag. Mange stående applauser. De fleste er flotte folk som vil ha store skattekutt og suksess for USA», tvitret presidenten, som formodentlig ikke synes at Flake er like flott.

So nice being with Republican Senators today. Multiple standing ovations! Most are great people who want big Tax Cuts and success for U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2017

For Det hvite hus gråter ingen tårer over at Flake nå ikke stiller til gjenvalg.

- Jeg har ikke snakket med ham (Trump, journ.anm.) siden Flakes annonserte det, men jeg tror, basert på tidligere uttalelser og spesielt basert på den manglende støtten han har blant folket i Arizona, så var dette en god avgjørelser, sa Sarah Huckabee Sanders, pressesekretær ved Det hvite hus, da hun ble spurt om presidentens reaksjon på Flakes avgjørelse.

Ville slitt med gjenvalg

Selv om Flake hadde stilt til valg, så hadde det trolig blitt vanskelig for ham å få støtten han trenger fra Arizona.

Flake valgkampanje har gjennomført en rekke undersøkelser for å finne ut hvordan han ligger an foran valget neste høst.

Resultatet har vært nedslående. Da de overleverte sine funn til Flake for en måneds tid siden, begynte Flake å tenke på om han kanskje skulle trekke seg, ifølge Politico.

- Det fantes ikke en republikaner eller demokrat du kunne putte på stemmeseddelen ved siden av ham som han ikke ville tape mot, sier en strateg i det republikanske partiet.

Etter «avskjedstalen» fikk Flake ros fra en annen republikansk Trump-kritiker, senator Bob Corker, som den siste tiden har vært innblandet i en giftig ordkrig med Trump.

Han var til stede under Flakes tale, og sammen med to andre republikanske senatorer, John Barrasso fra Wyoming og John McCain, reiste han seg og applauderte talen.

- Han er en av de flotteste menneskene jeg har jobbet sammen med, sa Corker etter talen.

- Jeg visste at han tenkte på dette, men jeg er veldig lei meg for at dette skjedde. Han er en av de hederligste mennene jeg noen gang har kjent, sa McCain, som heller ikke er medlem av Trumps fanklubb.

Dagens angrep på Trump er for øvrig ikke det første fra Flake. Han har kritisert Trump jevnt og trutt i over ett år, han støttet aldri Trumps kandidatur som president, og det hele kulminerte i sommer med en bok der han kom med krass kritikk av Trumps karakter og ideologi.

Nye Corker-angrep

Flakes tale kom også bare noen timer etter at nevnte Corker, komitéleder for Senatets utenrikskomité, nok en gang hadde angrepet presidenten.

- Presidenten fornedrer vår nasjon. Han har problemer med sannheten når det gjelder mange temaer, sa komitélederen til CNN utenfor et høringsrom i Kongressen.

Trump svarte resolutt på Twitter og hudflettet Corker i over en rekke meldinger.

«Senator Corker er den inkompetente lederen av utenrikskomiteen, og se så dårlig USA har gjort det. Han har ingen anelse om at hele verden lo og utnyttet oss. Folk som lille Bob Corker har satt USA tilbake. Nå må vi gå framover», var noe av det Trump kom med.

Isn't it sad that lightweight Senator Bob Corker, who couldn't get re-elected in the Great State of Tennessee, will now fight Tax Cuts plus! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2017

Han skrev også at Corker «ikke klarte å bli valgt til hundefanger i Tennessee». Hundefanger brukes i amerikansk politikk som en fornærmelse som betegner en ytterst upopulær politiker.

Corker svarte med en referanse til et tidligere utspill, der han kalte Det hvite hus et «pleiehjem».

Same untruths from an utterly untruthful president. #AlertTheDaycareStaff — Senator Bob Corker (@SenBobCorker) October 24, 2017

- Usannferdig fra en ytterst usannferdig president, tvitret Corker, etterfulgt av emneknaggen #AlertTheDaycareStaff.

Altså, en oppfordring til at noen må varsle personalet på det Corker anser for å være et pleiehjem.

Ordfeiden mellom de republikanske politikerne ser altså ikke ut til å ta slutt med det første. Flakes periode i Senatet utløper i januar 2019.

(Dagbladet/NTB)