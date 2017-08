Trumps nasjonalistiske sjefstrateg hevder alt går etter planen og langer ut mot egne kolleger

NEW YORK (Dagbladet): Store deler av USA er rystet etter president Donald Trumps la deler av skylden for det dødelige angrepet i Charlottesville under en hvit makt-marsj på motdemonstrantene. Etterpå har Trump blitt møtt med massiv fordømmelse fra nesten alle hold unntatt fra høyreekstreme.

Mens Trump holdt en pressekonferanse i New York som gikk fullstendig av sporet, benyttet den svært kontroversielle sjefstrategen hans, Steve Bannon, tida til å ringe redaktøren Robert Kuttner i det progressive magasinet The American Prospect. Dette er et av ytterst få intervjuer Bannon har gitt, og Kuttner beskriver hvordan han ble svært overrasket over telefonen.

Bannon selv er hardt presset, men sparte han ikke på kruttet om både Kina, Nord-Korea, høyreekstreme, Demokratene og kollegene sine i Det hvite hus.

- En samling klovner

Før han ble en del av presidentens team, drev han nettstedet Breitbart. Han beskrev selv dette som en «plattform for alternativhøyre» - en høyreekstrem bevegelse. Ifølge New York Times skal også Bannon ha advart Trump mot å kritisere de høyreekstreme i Charlottesville for sterkt fordi han da kunne støte fra seg en liten, men svært energisk gruppe kjernevelgere.

Selv om Breitbart under hans ledelse fyrte opp hvite nasjonalister, avskriver han dem som irrelevante i intervjuet med The American Prospect. Selv legger han vekt på økonomisk nasjonlisme.

- Etno-nasjonalisme - det er tapere. Det er et ytterkantselement. Jeg synes media spiller det opp for mye. Vi må hjelpe til med å knuse det. Disse folkene er en samling klovner, sier Bannon.

New York Times skrev søndag om hvordan Trump i lengre tid har vurdert å sparke Bannon. Under pressekonferansen sin tirsdag beskrev Trump ham som «en god mann» og slo fast at han «ikke er rasist», men kom ikke med noen større tillitserklæring.

- Knuser Demokratene

Selv hevder Bannon at alt går etter planen så lenge han får Demokratene til å prate om rasisme og identitetspolitikk.

- Jo lenger Demokratene snakker om identitetspolitikk, har jeg dem. Jeg vil at de skal snakke om rasisme hver dag. His venstresiden fokuserer på rase og identitet, og vi satser på økonomisk nasjonalisme, kan vi knuse Demokratene, sier Bannon.

Det er nemlig en handelskrig med Kina han hevder er det aller viktigste.

- En av oss kommer til å være hegemonen om 25-30 år. Det kommer til å være dem dersom vi fortsetter ned denne veien. For meg er den økonomiske krigen med Kina alt. Og vi må være manisk fokusert på det, sier Bannon til The American Prospect.

Han gjorde det også klart at han kunne være interessert i en avtale hvor Kina får Nord-Korea til å fryse atomoppbyggingen sin med troverdige inspeksjoner mot at USA fjernet sine soldater fra den koreanske halvøya. Men understreker at dette framstår veldig fjernt nå.

- Ingen militær løsning

Selv om sjefen hans i forrige uke truet Nord-Korea med «ild og raseri» og sa at det amerikanske militæret var «låst og ladet», avviser Bannon blankt at det er aktuelt med militære virkemidler.

- Det er ingen militær løsning. Glem det. Ikke før noen løser den delen av likningen som viser meg at ti millioner mennesker i Seoul ikke dør i løpet av de første 30 minuttene med konvensjonelle våpen, finnes det ikke noen militær løsning her. De har grepet på oss, sier Bannon til The American Prospect.

Han beskriver også en daglig kamp mot andre kolleger i Trump-administrasjonen som ønsker internasjonal handel.

- Gjør i buksa

- De gjør i buksa. Jeg skifter ut folk med ansvar for Øst-Asia. Jeg får haukene inn. Jeg får Susan Thornton (USAs visestatssekretær i utenriksdepartementet med ansvaret for Øst-Asia journ.anm.) ut av Utenriksdepartementet, sier Bannon.

Han beskriver jobben sin som en daglig intern kamp.

- Jeg slåss hver dag her. Vi slåss fortsatt. Det er også finansdepartementet og sjefen for National Economic Council, Gary Cohn og Goldman Sachs som driver lobbyvirksomhet, hevder Bannon til The American Prospect.

Cohn kom til jobben som Trumps økonomiske rådgiver fra en toppjobb i den gigantiske investeringsbanken Goldman Sach.

- Vi må gjøre dette. Presidentens naturlige posisjon er å gjøre dette, men apparatet rundt blir helt gale, sier Bannon.