- Trumps tidligere valgkampsjef har overgitt seg til FBI

(Dagbladet): President Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort overga seg til FBI klokka 8.15 mandag morgen lokal tid, ifølge The New York Times. Det skjer kort tid etter at en ikke navngitt kilde sa til den samme avisa at Manafort og hans tidligere forretningspartner Rick Gates var bedt om å melde seg for føderale myndigheter.

Ordren kom ifølge avisa fra spesialetterforsker Robert Mueller, som i flere måneder blant annet har etterforsket Trump-kampanjens mulige samarbeid med Russland om å påvirke det amerikanske presidentvalget.

Det politiske miljøet i Washington har ventet i både frykt og spenning på hvem som ville bli «tatt», etter at det fredag ble kjent at pågripelser i Russland-etterforskningen kunne være rett rundt hjørnet.

Det skal være det som nå har begynt, skriver New York Times, CNN og ABC News.

- Siktet

Manafort skal altså være en av flere personer som nå er siktet i kjølvannet av etterforskningen av påstander om russisk innblanding i fjorårets presidentvalg i USA. Ifølge CNN er siktelsene godkjent av en storjury.

Storjuryen ble oppnevnt av spesialetterforsker Robert Mueller i august og ble sett som et tegn på at den føderale etterforskningen var i ferd med å skyte fart, ifølge NTB.

Flere kilder sa til CNN mandag at planen er å varetektsfengsle de siktede - kanskje allerede i dag.

Siktelsene er foreløpig ikke offentliggjort. Det er derfor heller ikke klart nøyaktig hva Manafort siktes for.

Ifølge New York Times har Manafort også vært under etterforskning for skatteunndragelse, hvitvasking og for ikke å ha oppgitt penger han har mottatt for å drive lobbyvirksomhet.

Ifølge New York Tomes er også Manaforts tidligere forretningsforbindelse Rick Gates siktet i saken.

CNN skrev tidligere mandag at Manafort kommer til å overgi seg til spesialetterforsker Mueller i løpet av dagen.

Trump raste

Ingen navn har offisielt blitt nevnt. Myndighetene har så langt heller ikke kommet med noen offisiell uttalelse om siktelsene. Likevel er det to navn som gang i gang har gått igjen i amerikansk presse: Paul Manafort og Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. Sistnevnte trakk seg offisielt fra jobben, selv om mange mener han i realiteten fikk sparken, etter å ha kommet med feilaktige opllysninger om sine møter med Russlands ambassadør til USA.

Flynn var ferdig i jobben i februar, og Det hvite hus oppga at årsaken var at han løy for visepresident Mike Pence om kontakten med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak.

Søndag tok president Donald Trump til Twitter for å vise sin misnøye med etterforskningen. I en rekke meldinger hintet han til at siktelsene har sammenheng med Demokratenes motstand mot skattereformen som Det republikanske partiet jobber med.

- Denne russiske sammensvergelsen skjedde aldri. Demokratene bruker denne heksejakten til å bedrive ond politikk, skrev han.

- Demokratene og Hillary Clinton er SÅ skyldige, skriver han videre.

Nå er det knyttet stor spenning til hvordan president Trump vil reagere på denne dramatiske vendingen i en sak som han selv mener er konstruert og ikke-eksisterende, skriver NTB.

Kompleks sak



Tidligere statsadvokat Barbara McQuade er overrasket over at det alt nå er tatt ut siktelser i saken.

- Det kommer ny informasjon hele tiden. Saken er så kompleks, så det skal et stort juridisk team til for å komme til bunns i alt og ha nok juridisk hold til å ta ut siktelser, sier hun til NBC News.

Spesialetterforsker Robert Mueller, som har et team med 16 toppadvokater som forsøker å komme til bunns i saken, har ikke kommentert siktelsene mot Manafort og Gates.

Dagbladet kommer tilbake med mer.