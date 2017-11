Trumps tordentale: - Vi må gi mye hardere straffer enn det de dyrene får nå

(Dagbladet): I går kveld ble åtte mennesker drept da en hvit pickup, angivelig ført av usbekeren Sayfullo Saipov (29), kjørte inn på et sykkelfelt på Manhattan.

Myndighetene i New York har omtalt påkjørslene som et terrorangrep, og president Donald J. Trump har fordømt handlingene.

Han har også bedt om en slutt på det såkalte visumlotteriet - et program som gir rundt 50 000 søkere mulighet til å jobbe i USA hvert eneste år.

Det budskapet gjentok Trump i kveld.

- Vi vil med en gang begynne arbeidet for å kvitte oss med lotteriet med en gang. Det samme gjelder kjedemigrasjon (familieinnvandring. red. anm.). Vi vil at folk skal få komme hit basert på deres prestasjoner, uttalte Trump.

- Send dem til Guantanamo

Presidenten omtalte gårsdagens hendelse som grusom, og terror som en stor utfordring for USAs sikkerhetstjeneste.

- Vi må bli tøffere, smartere og mye mindre politisk korrekte. Vi, og andre land, må ikke være redde for å gjøre noe. Vi må gjøre det vi kan for å beskytte våre innbyggere. sa Donald J. Trump, for så å etterspørre to tiltak:

Strengere straff og kjappere rettergang.

- Vi må stoppe angrepene, og gi terroristene mye hardere straffer enn det de dyrene får nå. Vi krever tøff rettferdighet og rask rettferdighet. Det vi har nå er en vits, uttalte Donald J. Trump.

- Send dem til Guantanamo. Det er definitivt noe jeg vil vurdere, sa Trump på spørsmål fra pressen.

- Lite Trump kan gjøre

Ifølge Donald J. Trump kom den mistenkte angriperen til USA fra Usbekistan i 2010 gjennom visumlotteriet presidenten nå ønsker å stoppe.

Saipov skal også ha planlagt angrepet i flere uker. Han skal også ha vært kontaktperson for ytterligere 23 migranter, ifølge Donald J. Trump.

Da NTB tidligere i dag snakket med terrorekspert og forsker Ståle Ulriksen om Trumps forslag om å stoppe visumlotteriet, uttalte han følgende:

- USA har allerede mer politi og en av de strengeste former for kontroll av immigrasjon enn de fleste. Det er lite Trump kan gjøre for å beskytte USA mot slike terrorangrep som det man opplevde i New York tirsdag.

Kritisk Schumer

Samtidig reagerer Chuck Schumer, den erfarne demokraten som blir sett på som lotteriets arkitekt, sterkt på måten Trump har opptrådt etter gårsdagens angrep.

- Istedenfor å politisere og splitte USA, som han alltid ser ut til å gjøre i etterkant av nasjonale tragedier, burde han fokusere på å samle nasjonen, sa Schumer, ifølge Bloomberg, for så å kritisere den amerikanske regjeringens politikk.

Dette i form av planlagte kutt innen New York-politiets beredskapsbudsjett.

- Jeg ber Trump om å avslutte sine planer om å kutte i et budsjett som blir brukt til viktig anti-terrorarbeid, sier Schumer.