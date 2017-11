Trussel om skoleskyting i Bodø: Hadde aldri planer om å gjennomføre trusselen

(Dagbladet): Politiet har pågrepet tre personer etter trusler om skyting rettet mot Bodø videregående skole.

De tre pågrepene er alle elever ved Bodø videregående skole. Dagbladet får opplyst av Nordland fylkeskommune at ingen av de tre skoleelevene ble pågrepet på skolen.

SISTE: I en pressemelding opplyser politiet om at «etterforskning har i kveld avdekket at det ikke er noe som tyder på at de tre siktede skoleelevene hadde intensjon eller planer om å gjennomføre trusselen.»

De tre siktede skal ha forklart overfor politiet at trusselen ikke var alvorlig ment og at de aldri hadde planer om å skade noen. De blir i kveld løslatt fra politiets varetekt

- Dette støttes også av den øvrige etterforskningen som politiet har gjennomført i kveld, sier krimsjef ved Bodø politistasjon, Knut Waldemar Solli, i pressemeldingen.

Beslagene som politiet gjorde i forbindelse med pågripelsene dreier seg om svært realistiske våpenetterligninger, men er ikke egnet til å skade noen.

Reell trussel

Politiet fikk klokka 12.30 inn en melding til operasjonssentralen med en begrunnet trussel om skoleskyting i morgen, fredag. Innholdet i trusselen var rettet mot Bodø videregående skole.

- Innholdet og type trussel gjorde at vi valgte å aksjonere øyeblikkelig. Vi har aksjonert på flere adresser og pågrepet tre personer. Vil ikke si mer om innholdet i trusselen sier Bent-Are Eilertsen, fungerende stafsjef i Nordland politidistrikt til Dagbladet.

I en pressemelding skriver politiet at de har gjort beslag som underbygger trusselen.

- Vi ønsker ikke på dette tidspunktet å si noe mer om hvilket beslag det dreier seg om, står det i pressemeldingen.

Eilertsen sier politiet tar truslene på alvor og derfor har satt inn store ressurser for å oppklare saken.

- Saken etterforskes videre, de tre pågrepene vil bli avhørt av politiet i løpet av dagen.

Vanlig skoledag fredag

Politiet er i dialog med skoleledelsen og barnevernet. Rektor ved Bodø videregående skole, Nina Røvik, sier at skolen nå vil ivareta elevene og de ansatte.

- Skoledagen går som normalt i morgen. Før skoledagen starter, vil alle lærere få informasjon om hva som har skjedd. Det samme gjelder selvsagt elevene. Det aller viktigste å slå fast er at det ikke er noen fare knyttet til trusselen, sier Røvik til NTB.

Kan pågripe flere

Ifølge Avisa Nordland rykket flere væpnede patruljer ut til en adresse i Bodø rundt klokka 14.00 torsdag.

Eilertsen utelukker ikke flere pågripelser.

- Skolen er varslet. Etterforskning og etterretning pågår, opplyser Eilertsen til NTB.

Melding om flere aksjoner

AN fikk klokken 15.30 melding om en ny, væpnet aksjon i Bodø. Operasjonsleder i Nordland, Ivar Bo Nilsson, opplyser avisen om at politiet aksjonerte etter at et vitne hadde sett inn i et vindu og trodde at en mann pekte med et våpen. Hendelsen skal ha skjedd i samme område som pågripelsene tidligere i dag.

- Ut fra nylige hendelser reagerte vi med én gang. Da vi kom dit viste det seg at det var noen som pekte med en lighter, sier Nilsson til avisa.

