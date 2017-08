Tusenvis av milliarder liter med vann har forsvunnet uten at noen har merket det. Nå kommer det til å skje igjen

(Dagbladet): Catalina-sjøen på østkysten av Grønland er pakket inn i flere isbreer som holder den intakt.

Men en slik isbre er sårbar for endringer i isen. Endringer som fører til massiv energi, men som så langt har gått ubemerket hen i området rundt verdens største fjordsystem, Scoresbysund.

Men bilder fra gamle spionsatellitter og satellittbilder fra Nasa avslører en annen virkelighet.

240 Hiroshima-bomber

Det er forskere ved Niels Bohr-instituttet i København som nå har gjennomgått tiår med overvåkning av bresjøen og gjort oppsiktsvekkende funn om fenomenet jøkulhlaup.

Se forskernes simuleringer i videoen øverst!

Saken fortsetter under bildet!

Bildene viser nemlig at sjøen i løpet av de siste 50 åra har kommet med gigantiske ferskvannsutslipp. Hvert av utslippene har utløst en energi tilsvarende opp mot 240 Hiroshima-bomber, forteller hovedforfatter Aslak Grinsted ved Senter for is og klima ved Niels Bohr Instituttet ved Universitetet i København til universitetets nettsider.

Han sier det er vanskelig å forestille seg mengden energi en jøkulhlaup fra Catalina-sjøen generer. Beregningene er gjort basert på tradisjonell vannkraft.

- Men du kan vise til hvor stor tunnel det kan bore. For de vannutslippene, har jeg regnet meg fram til at vannet borer en 20 kilometer lang tunnel som er 55 meter i diameter, sier Grinsted til Dagbladet.

Samtidig avslører forskerne at de nå venter på et nytt gigantutslipp fra isbresjøen.

Jøkulhlaup fungerer på den måten at vann begynner å renne under, gjennom eller over breen eller moreneryggen. Smelting og erosjon vil dermed utvide kanalen slik at vannføringen ut av bresjøen øker raskt.

Store deler av bresjøen kan da tømmes i løpet av noen timer eller dager slik at flommen kan bli voldsom. Slike flommer har ført til store skader, skriver Store norske leksikon.

Skjer i Norge

Det er også et fenomen som har skjedd i norske bresjøer opp gjennom åra. Blant annet på Blåmannsisen i Nordland i 2005, der 40 milliarder liter vann fosset ut i løpet av et døgn, da Messingdalsvatnet gravde en tunnel gjennom den 100 meter tjukke isbreen.

Det samme skjedde på Hardardsbreen i Luster i 2015, men flommen uteble da vannmagasinene klarte å ta opp de enorme mengdene.

Norge er heldigvis et land hvor vi er relativt forberedt på disse hendelsene. Samtidig har vi ikke hatt noen jøkulhlaup som kan måle seg med dem fra Catalina-sjøen på Grønland.

Blant historiens største

Stemmer forskernes observasjoner, står nemlig sjøen for noen av de største ferskvannsutslipp som noen gang er dokumentert fra bresjøer.

Fra 1966 til 2012 er det registrert fire utslipp - hvert av dem i størrelsesorden 2,6-3,4 kubikkilometer vann.

3,4 kubikkilometer vann tilsvarer 3400 milliarder liter. Forskerne skriver at dersom man bygget et spann som kunne romme hele mengden, vil spannet være så stort at du kan putte hele jordas befolkning på 7,5 milliarder mennesker ganger 6 for å fylle spannet.

Bare enkelte utslipp i Argentina og USA har vært støtte, og det største noensinne skjedde ved Hubbard-isbreen i Alaska i 1986, da 5400 milliarder liter vann ble sluppet ut.

Oppdaget tilfeldig

Catalina-sjøen ligger på øya Renland dypt inne i Scorebysundfjorden - verdens største fjord - og forskerne forteller at de ble oppmerksomme på den enorme vanntappingen tilfeldig.

Hele prosjektet startet med et isdrillingsprosjekt forskergruppa holder på med nordøst på Grønland.

- Så begynte jeg å se på innsjøen og lastet ned alle bildene jeg fant. Du kunne se at den tappes, og enkelte satellittbilder viser nøyaktig høyde på sjøen. I 2003-2004 så jeg mer enn et hundre meters fall. Det var veldig spennende og jeg skjønte at dette var stort, sier Grinsted.

- Vi ble oppmerksomme på at sjøen er blitt regelmessig fotografert av en rekke satellitter de siste 50 åra. Når vi undersøkte alle disse så vi markante svingninger i vannstanden og kunne se de fire utslippene som har funnet sted i vintermånedene, typisk fra november til mars, sier han.

Catalina-sjøen ligger på Renland, en øy delvis omsluttet av is og med et toppunkt 2500 meter over havet. Innsjøen fylles av smeltevann fra Renland og kan være flere hundre meter dyp, ifølge Grinsted.

Forskerne kan dermed se enorme svingninger i vannstanden. Med økt smelting og mer vann, vil vannet presse seg mot den 40 kilometer lange Edward Bailey-isbreen som omslutter innsjøen og til slutt presse seg under.

Global oppvarming

Samtidig mener forskerne at global oppvarming kan virke inn på en ny, stor jøkulhlaup, fordi isbreen rundt krymper.

- Vi kan se at innsjøen blir mindre, men hendelsene er fortsatt like store som før. I framtida kan jøkulhlaupene skje så ofte at det nesten kommer ut hvert år og at størrelsen blir mer stabil, sier han.

Modell

Forskerne har også laget en modell for når den neste jøkulhlaupen kan skje. Da kan igjen over 3000 milliarder liter vann strømme ut fra innsjøen.

Grinsted ved Niels Bohr Instituttet sier de har laget modellen basert på hvordan innsjøen har oppført seg historisk.

- Modellen er basert på historisk oppførsel og hvor mye som må til før denne hendelsen skjer. Det kan være noen usikkerhetsmomenter som gjør at hendelsen utløses fortere, sier hovedforfatter Aslak Grinsted til Dagbladet.

- Modellen kan med en viss sikkerhet beregne når neste utslipp kommer. Modellen sier at den seinest vil finne sted i 2023, men vi kan faktisk ikke utelukke at det kan skje allerede neste år, vinteren 2018-2019, sier Grinsted til universitetets nettsider.

Klatreekspedisjoner

Han sier jøkulhlaupene trolig ikke vil være farlig for de drøyt 500 fastboende i den isolerte landsbyen Scoresbysund omkring 180 kilometer i luftlinje unna. Samtidig er det en rekke klatreekspedisjoner på Renland årlig.

- De kan det selvsagt være farlig for, sier han.

Hvorvidt en enorm jøkulhlaup har innvirkning på klima og naturen rundt, er vanskelig å si. De tidligere utslippene har aldri blitt skikkelig observert.

- Vi spurte innbyggerne i Scoresbysund om de husker å ha opplevd noe uvanlig ved de fire utbruddene vi har registrert mellom 1966 og 2012, men alle sier nei. Det betyr trolig at flommen ikke førte til at vannstanden i fjorden økte betraktelig, sier Grinsted til Phys.org.

Forskerne håper nå å få satt opp kameraer ved fjorden for å overvåke den neste jøkulhlaupen.