Tusenvis demonstrerer i Barcelona

(Dagbladet/NTB): En stor marsj til støtte for et samlet Spania arrangeres nå i Barcelona. Ifølge NRK er 300 000 mennesker ute i gatene for å demonstrere mot et selvstendig Catalonia.

Demonstrasjonen blir arrangert etter noen av de mest urolige dagene i spansk politikk på flere tiår. Fredag ga det spanske senatet klarsignal for å frata Catalonia selvstyret, etter at regionens parlament kort før hadde erklært uavhengighet.

Etter et krisemøte ble det klart at Spanias statsminister Mariano Rajoy avsetter Catalonias president Carles Puigdemont og hans regjering. Han innkalte samtidig til nyvalg 21. desember.

1. oktober stemte over 90 prosent for uavhengighet, i en folkeavstemning i den spanske regionen Catalonia. Bare 42 prosent deltok i avstemningen, som på forhånd hadde blitt erklært ulovlig av den spanske grunnlovsdomstolen.

10. oktober uttrykte Catalonias president Carles Puigdemont sin vilje til å sette uavhengighetserklæringen ut i livet. Seinere krevde Spanias statsminister et klart svar på om uavhengighet faktisk var erklært.

I mangel av det ville han iverksette paragraf 155 i grunnloven, som gir anledning til å frata en opprørsk region selvstyret.