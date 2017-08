Tusenvis er evakuert. Slik herjet «Harvey» langs Texas-kysten

(Dagbladet): I går var meteorologene klare: orkanen «Harvey» kunne komme til å bli den verste orkanen som ville ramme USA på tolv år.

Da het orkanen «Katrina» og krevde 1833 menneskeliv.

I løpet av natta ble det kraftige stormsystemet styrket og så svekket. Fra å være karakterisert som orkan i kategori tre i går kveld, traff den land som en kategori fire orkan.

Lørdag ettermiddag norsk tid har stormsystemet blitt til en kategori én storm.

Traff Corpus Christi

Orkanen har imidlertid gjort store ødeleggelser i kystnære strøk i Texas. Corpus Christi med sine rundt 325 000 innbyggere og byene rundt, ble særlig hardt rammet.

Bildet øverst i denne saken er tatt rett utenfor Corpus Christi og viser resultatet av «Harveys» herjinger. Som følge av orkanen begynte det å brenne i flere hus og biler.

200 000 hjem og forretninger skal ha mistet strømmen, ifølge Fox News.

NTB skriver at antallet strømløse personer skal være 300 000.

- Har mange problemer

Det er imidlertid en annen by utenfor Corpus Christi som tilsynelatende er rammet hardest. Byen Rockports 10 000 innbyggere er i bunn og grunn sperret inne i byen som følge av uværet.

Flere bygg, deriblant byens ungdomsskole og et eldrehjem, har blitt særlig skadet som følge av Harvey, skriver Fox News.

- Akkurat nå må vi bare bli her. Vi har hørt rykter om 1000 forskjellige ting, men vi kan ikke bekrefte noe fordi vi ikke har sett noe ennå. Vi vet at vi har mange problemer, men vi vet ikke hva ennå, sier Steve Sims, brannsjefen i Rockport.

Uklar situasjon

Det oppsummerer i stor grad situasjonen i Texas nå, virker det som. Det er klart at «Harvey» har gjort store ødeleggelser, men omfanget av ødeleggelsene er ikke klart.

Foreløpig er det ikke kommet meldinger om omkomne, men delstatsmyndighetene i Texas frykter at det kan være mennesker fanget under hus som har rast sammen i stormen.

Sterk vind, store nedbørsmengder og oversvømmelser samt at fasttelefon- og mobilnett er satt ut av spill, gjør det vanskelig for redningsmannskapene å få oversikt over situasjonen.

Vannstanden kan enkelte steder komme til å stige med opptil fire meter, noe som ifølge National Hurricane Center kan resultere i «katastrofal» flom.

President Donald Trump har på oppfordring fra Texas-guvernør Greg Abbott erklært at orkanen er en stor katastrofe, noe som frigir større ressurser til redningsarbeidet.