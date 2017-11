NEW BRAUNFELS, TEXAS (Dagbladet): Lokalsamfunnet er rystet etter at Devin Patrick Kelley (26) søndag gikk til angrep mot First Baptist Church i Sutherland Springs i Texas midt under gudstjenesten. Minst 26 ble drept og 20 skadd under massakren i den lille byen.

Blant de drepte er bestemora til Kelleys kone, ifølge CNN.

Flere venner forteller til TV-kanalen at bestemora, Lula White (71), er blant ofrene. Hun skal ofte ha jobbet som frivillig i kirken.

- Hele familien er helt knust. Dette er ikke noe vi forventet. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Vi har det fryktelig vondt. Hele familien har det fryktelig vondt. Jeg vet ikke hvor vi skal gå videre herfra. Vi må ta én dag av gangen, sier Whites søster, Mary Mishler Clyburn, til New York Daily News.

- Truende tekstmeldinger

Politiet opplyser på en pressekonferanse i dag at de tror motivet for skytingen er at Kelley hadde vært i en konflikt med familien og sendte truende tekstmeldinger til sin svigermor eller tidligere svigermor.

Kelleys kone og svigerforeldre gikk av og til i kirken han angrep, opplyser sheriff Joe Tackitt til CBS. Men de skal imidlertid ikke ha vært til stede under søndagens angrep

Selv tok Kelley sitt eget liv etter en biljakt.

Kelley bodde om lag 50 kilometer unna kirken på en svær, inngjerdet eiendom sammen med foreldrene, kona og barn. Mandag holdt flere patruljer fra sheriffen i Comal County vakt utenfor innkjørselen da Dagbladet besøkte området.

- Det var tydelig at han elsket å skyte. Jeg hørte veldig ofte skyting fra eiendommen, og noen ganger så jeg ham gå med skytevåpen langs gjerdet. Siste gang jeg hørte skudd var i forrige uke, forteller en av de nærmeste naboene, Elton Oetkin (86), til Dagbladet.

Han har bodd på stedet i 46 år og husker at familien Kelley bygde hus på tomta for flere år siden.

- Kan ikke fatte

- Jeg kan ikke fatte at dette har skjedd. Det er så fryktelig å tenke på, sier Oetkin der han står på trammen sin og ser over på eiendommen hvor Kelley bodde.

Han forteller om et fredelig nabolag på landsbygda utenfor San Antonio, som nå er rystet av en av de verste masseskytingene i amerikansk historie.

- De virket som en vennlig familie, sier Oetkin.

Kelleys hus er ikke synlig fra veien, men luftbilder viser et svært hus med utendørs svømmebasseng og en stor tomt. Skilt på grinda ved innkjørselen advarer om at det er «privat eiendom» og «vokt deg for hunden». Huset framstår betydelig større og mer luksuriøst enn mange av de andre boligene i området.

- Rød sportsbil

Kilder i det føderale Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives sier til ABC News at de har gjennomsøkt eiendommen på jakt etter eksplosiver. Også FBI har foretatt en razzia.

Offentlige dokumenter viser ifølge San Antonio Express-News at Kelley giftet seg første gang i 2011 og ble skilt året etter. I 2014 giftet han seg på nytt.

- Jeg så ham av og til komme kjørende i en rød sportsbil, og jeg hørte av og til skyting fra eiendommen. Men her ute holder vi oss stort sett for oss selv, så jeg hadde aldri noe med Kelley-familien å gjøre, forteller Deanie Woods (78) til Dagbladet.

Hun er også en av de nærmeste naboene og forteller at det ikke var uvanlig at folk bruker skytevåpnene sine på det landelige stedet.

- Mange går på jakt eller skyter på blink, forklarer Woods.

I sosiale medier la Kelley ut bilder av skytevåpen.

Dømt for familievold

Kelley tjenestegjorde i det amerikanske luftforsvaret, men ble avskjediget etter regelbrudd i 2014. I 2012 ble han stilt for militærrett for vold mot sin daværende kone og barn. Han ble avskjediget fra luftforsvaret, fikk nedsatt rang og ble fengslet i 12 måneder, ifølge nyhetsbyrået AP.

En tredje nabo, Doug, reagerte på veldig mye skyting i forrige uke.

- Forrige uke hørte jeg veldig mange skudd i rask rekkefølge. Det hørtes ut som noen skjøt på blink med et automatvåpen, sier han til Dagbladet.

Han forteller at han ikke kjente familien, men at han ofte hilste på dem når de møttes ved postkassene.

- Jeg så ham av og til i en rød sportsbil. Det som har skjedd, er fryktelig trist. Jeg tenker på alle ofrene og de pårørende, sier Doug.

- Sjokkert

Husene i området der Kelley bodde ligger langt fra hverandre, mange på store eiendommer slik at de knapt er synlig fra veien.

- Jeg er sjokkert. Du tenker aldri at naboen din er kapabel til noe sånt som dette, sier nabo Mark Moravitz til ABC News.

Han og kona Terry forteller at Kelley-familien har bodd på eiendommen i om lag ti år, og at foreldrene bodde i en bolig, mens Devin bodde i en innredet låvebygning. De sier også at Kelley-familien ofte var på reise, og at de da passet huset for dem.

- Det var ikke noe unormalt. Han var en vanlig fyr. Det eneste uvanlige var at vi ofte hørte mye skyting - ofte om kvelden. Men vi bor jo også ute på landet, sier Moravitz.

Han ønsker ikke å kommentere situasjonen ytterligere når Dagbladet tar besøk mandag formiddag lokal tid.

Ringte faren

Under politiets pressekonferanse kom det også fram at Kelley ringte faren under biljakten etter angrepet.

Før han angivelig skjøt seg selv i fluktbilen, ringte han sin far og fortalte at han ikke kom til å klare seg. Før biljakten skal Kelley ha blitt skutt av en lokal mann, utenfor kirken.

Det skal ha blitt funnet tre våpen etter skyteepisoden i kirken og biljakten etter den mistenkte. Ifølge CNN ble det funnet en Ruger-AR556 rifle i kirken. En 9mm Glock pistol og en Ruger 22 pistol ble funnet i Kelleys bil.