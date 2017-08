Statsråd Per-Willy Amundsen, politidirektør Odd Reidar Humlegård og Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold poserte smilende foran et helikopter, etter at Politidirektoratet sist mandag inngikk en avtale med det italienske selskapet Leonardo om kjøp av tre helikoptre og en 10-årig drifts- og vedlikeholdsavtale – verdt hele 670 millioner kroner.

Mens Politidirektoratet forhandlet med Leonardo tilrådde Etikkrådet for Statens Pensjonskasse Utland – også kjent som Oljefondet – å utelukke Leonardo fra Statens pensjonsfond utland investeringsportefølje på grunn av en uakseptabel risiko for grov korrupsjon.

Grov korrupsjon

I en innstilling til Norges Bank, datert 8. desember 2016, er konklusjonen til Etikkrådet krystallklar:

«Etikkrådet tilrår å utelukke Leonardo fra Statens pensjonsfond utland på grunn av en uakseptabel risiko for grov korrupsjon».

5. mai i år besluttet Hovedstyret til Norges Bank, etter å ha behandlet tilrådningen fra Etikkrådet – som består av Johan H. Andresen (leder), Hans Chr. Bugge, Cecilie Hellestveit, Arthur Sletteberg og Guro Slettemark – å sette selskapet Leonardo til observasjon grunnet uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til eller selv er ansvarlig for grov korrupsjon.

Til observasjon

Til tross for at etikkrådet til Oljefondet konkluderte med at det foreligger en «uakseptabel risiko for at Leonardo på nytt kan bli involvert i grov korrupsjon».

Og til tross for at hovedstyret til Norges Bank for tre måneder siden valgte å plassere Leonardo til observasjon, valgte norsk politi å inngå en gigantisk kontrakt med det italienske selskapet.

- Etikkrådet har ingen synspunkt på avtaler inngått av den norske stat med selskaper vi har kommet med tilrådninger på. Og vi lar naturligvis ikke være å se på selskaper bare fordi de har inngått avtaler med norske motparter heller. Leonardo er jo også leverandør av de nye redningshelikoptre, en avtale som allerede var inngått da vi kom med vår tilrådning, sier Johan H. Andresen, leder av Etikkrådet i Statens Pensjonskasse Utland til Dagbladet.

- Etter reglene

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen viser til at det er Politidirektoratet som har hatt ansvar for å gjennomføre forhandlingene, og inngå kontrakt om nye politihelikoptre.

- Jeg legger til grunn at anskaffelsen er gjort på en profesjonell og betryggende måte, i tråd med gjeldende regelverk. Jeg har tillit til at det er gjort nødvendige vurderinger, og at leverandøren som leverte det beste tilbudet i denne konkurransen er valgt, sier statsråden.

- Juridisk vurdert

- Vår juridiske vurdering er at Leonardo hadde gjennomført tilstrekkelig «self cleaning-tiltak». Det forelå derfor ingen grunn til å avvise selskapet fra konkurransen, sier politiinspektør Torgeir Haugen i Politidirektoratet.

- Vi har hentet inn juridiske vurderinger fra to uavhengige advokatfirmaer med spesifikk ekspertise på rettsområdet. Begge konkluderte med at det ikke var adgang til å avvise Leonardo fra konkurransen.

Haugen viser også til at det ikke er en rettskraftig dom mot selskapet.

- Leonardo har de senere år gjennomført en rekke forbedringer både med hensyn til opplæring og systemer for å hindre korrupsjon, sier Haugen.