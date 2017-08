Ubåt-Madsens bror leverte brev i fengsel. Nå snur han etter funn av lemlestet lik: - Det er jo helt sykt

(Dagbladet): Den danske oppfinneren Peter Madsens (46) er siktet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter på den svenske journalisten Kim Wall (30).

Det er over halvannen uke siden Wall forsvant, torsdag 10. august, da hun var ute med Madsens hjemmelagde ubåt «Nautilus» for å lage reportasje på oppfinneren.

Saken har vært et av Skandinavias største krim-mysterier den siste halvannen uka. Madsen nektet lenge for å ha noe med dødsfallet på kvinnen å gjøre, og har tidligere forklart at han slapp henne av på land torsdag kveld under seilturen utenfor København.

Avslørte viktig detalj

Fredag formiddag forrige uke, gikk imidlertid båten ned. Madsen var alene om bord og ble reddet til lands av en speedbåt da båten sank. Kim Wall var ikke å finne.

Oppfinneren, populært kalt «Rakett-Madsen» på grunn av sine visjoner om å være første sivile person i verdensrommet med en hjemmelaget rakett, sto på sitt og hevdet hun var gått i land. Først i går kunngjorde politiet at Madsen avslørte en stor del av mysteriet.

Det var første gang han erkjente at Wall var død. Ifølge Madsens forklaring døde kvinnen i en ulykke om bord i ubåten. Deretter ble hun «begravet» i sjøen av Madsen, het det i meldingen fra dansk politi i går.

Fant lemlestet lik

Søket etter den savnede kvinnen har pågått med nærmest uforminsket styrke de siste elleve dagene. Likevel var det en mann på sykkeltur langs kysten på øya Amager utenfor København som i går fant deler av et kvinnelik.

Funnet og Madsens forklaring får oppfinnerens halvbror, Benny Egesø, til å reagere sterkt. Han har gjennom hele saken støttet sin berømte halvbror og bedyret hans uskyld. Nå har han snudd.

- Jeg tror aldri jeg kan tilgi ham for det. Det kan godt være at jeg kommer til å se ham i øynene, men aldri tilgi. Sånn har jeg det nå, sier broren til Berlingske Tidende.

- Det er jo helt sykt

Han sier videre han har trodd på broren og at han ikke kjenner ham som en potensiell morder og løgner.

- At han fortier noe så ille som et annet menneskes død, er jo helt sykt, sier han.

I helga leverte han et brev til broren i varetektsfengsel der han uttrykte sin støtte. Det brevet omtaler han som «likegyldig nå».

Liket som ble funnet i går dreide seg om en død kvinne uten hode, armer og bein. Men politiet opplyste da at det var for tidlig å si om det var levningene av den svenske journalisten Kim Wall. Liket er sendt til rettsmedisinsk undersøkelse.

Kommer med nyheter i dag

Politiet i København opplyser at de i ettermiddag vil komme med flere opplysninger om det lemlestede kvinneliket som ble funnet.

I en melding på Twitter skriver politiet at de fram til da ikke har mer nytt å tilføye i saken.

Funnet er uansett et svært vesentlig og skjedde altså like etter at deler av Peter Madsens forklaring ble offentliggjort av politiet. Hans forsvarer Betina Hald Engmark sier til danske TV 2 at hennes klient er lettet over at forklaringen nå er ute.

- Han har hele tida hatt et ønske om at opplysningene kom ut allerede lørdag, da han ga sin sin forklaring. Men politiet og anklagemyndigheten har hatt et ønske om at det skulle foregå for lukkede dører, sier hun.

- Folk reagerer forskjellig når de har vært ute for en dramatisk hendelse, sier forsvareren.

- Viktige spor kan forsvinne

Kim Wall ble meldt savnet av sin kjæreste klokka 02.30 natt til fredag 11. august. Seinere på dagen sank ubåten til Madsen. Han sa da at årsaken til dette var tekniske problemer med ubåtens ene ballasttank.

Dansk politi har fram til nå vært relativt tilbakeholdne med informasjon i saken. Fengslingsmøtet av Madsen i forrige uke ble holdt for lukkede dører.

At et lik har ligget i havet i elleve dager, kan også føre til at viktige bevis forsvinner.

- Vannet vil begynne å oppløse huden, sier rettsmedisiner Peter Thiis Knudsen ved Rettsmedisinsk institutt ved Syddansk universitet til danske TV 2.

Han sier materiale som blod og sæd forsvinner fra hudens overflate etter omkring en uke i vann og at DNA-spor også skylles vekk.