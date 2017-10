Uber godtar bot på fem millioner

(Dagbladet): Uber har vedtatt forelegget for brudd på Yrkestransportloven. Foreleggene var utstedt 1. september og lød på kroner 2.500 000 per selskap, opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Boten skal ha blitt vedtatt 26. oktober og er rettskraftig avgjort ved vedtakelsen. Saken vil dermed ikke bli ført for domstolene.

- Selv om vi er uenig i forelegget, ønsker vi nå å konsentrere oss om å være et ansvarlig selskap som investerer i Norge på lang sikt. Derfor satte vi UberPOP på pause denne uken, og vi ønsker å fortsette den positive dialogen med myndighetene om nye reguleringer, sier Norgessjef i Uber, Carl Endresen, i en uttalelse sendt på mail.



Oslo politidistrikt har vist til at Uber har drevet persontransport uten nødvendige løyver, og har ilagt det norske selskapet Uber Norway et forelegg på 2, 5 millioner, og det samme til det internasjonale Uber BV.

- Vi er skuffet, men ikke overrasket. Forelegget understreker det prekære behovet for å modernisere det norske regelverket. Ingen er tjent med et så uklart regelverk, sa Ubers Norges-sjef Carl Edvard Endresen til Dagbladet, da Uber-boten ble kjent 20. september.

Han sa at det ikke var aktuelt å godta forelegget, og at saken dermed kom til å ende i retten - slik blir det ikke nå.

Uber Uber ble grunnlagt i 2009, og har sin base i San Francisco i USA.



Selskapet ble i desember 2014 verdsatt til 41 milliarder dollar.



De tilbyr kjøretjenester gjennom en mobilapplikasjon, som kobler passasjerer med sjåfører. Passasjerene kan gjennom app’en be om å bli kjørt en strekning.



Betalingen skjer gjennom app’en, og Uber tar 20-25 prosent av pengene Uber finnes i over 67 land og mer enn 600 byer verden over.



I Norge må man ifølge loven ha løyve for å drive persontransport mot vederlag.



Høsten 2015 var selskapet verdsatt til over 60 milliarder amerikanske dollar.



Bare i New York opererer 26.000 sjåfører for Uber.

Kilde: E 24/Uber Fem millioner i bot til Uber