Uber-sjåfør risikerer bot på 590 000,

Fire danske Uber-sjåfører er anklaget for ulovlige drosjetjenester, og mandag formiddag faller dommen, skriver Avisen.dk.

Tiltalemyndighetene krever en bot på 590 000 danske kroner for sjåføren som har kjørt flest turer for Uber. De tre andre sjåførene som er anklaget kan få bøter på 130 000, 70 000 og 45 000 danske kroner for brudd på den danske taxiloven.

Uber Uber er et selskap som formidler bilturer på bestilling.

Det er en samkjøringstjeneste der privatbiler bestilles til en kjøretur, hvor sjåføren og passasjer deler omkostningene.

Taxinæringen mener Uber har urettmessige fordeler ved at de ikke følger regler til registrering, forsikring og utgifter som næringen er underlagt.



Kilde: NTB/Ritzau

Skatteopplysninger fra Nederland

Boten er satt som det beløpet sjåførene har tjent for å kjøre for Uber i 2014 og 2015, pluss 20 prosent. I tillegg må sjåførene betale skatt av det de har tjent.

Uber avsluttet sin kjøretjeneste i Danmark i april i år og det er tidligere fastslått at det er ulovlig å kjøre som Uber-sjåfør.

Det er nemlig skatteopplysninger som diskuteres i Københavns byråd. Aktor og forsvarer diskuterer om politiet kan bruke informasjonen de har mottatt fra nederlandske skattemyndigheter.

Hvis sjåførene taper saken mandag, kan 1500-2000 andre danske Uber-sjåfører også få bot.

Ikke avklart om Uber betaler

Avisen.dk skriver at da de første sjåførene begynte å få bøter for omkring et år siden, var Ubers beskjed til sjåførene at de bare skulle fortsette å kjøre - Uber skulle betale bøtene.

Nå som bøtene ligger på en halv million har 50 sjåfører gått sammen for å hyre en advokat. De vil forsikre seg om at Uber kommer til å betale eventuelle bøter.

Selskapet hjelper sjåførene i rettssaken, men om Uber kommer til å betale bøtene til de fire sjåførene er fortsatt ikke avklart, forteller en av de tiltalte til Avisen.dk

Etterforskning i Norge

I juni i år ble det ble det kjent at både Uber-selskaper og -sjåfører etterforskes av Oslo-politiet for mulig brudd på blant annet yrkestransport- og moms- og skattelovgivningen. Etterforskningen ble utløst av anmeldelsen fra Norges Taxiforbund i desember i fjor.

Uber, som ønsker å fortsette driften i Norge, truet med å trekke seg helt ut dersom myndighetene ikke godkjenner en rekke forslag til endringer i selskapet, ifølge NTB.