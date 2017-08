UD ber nordmenn i Barcelona melde fra

Situasjonen var fortsatt uavklart ved 19-tiden.



Pressevakt Ane Lunde i Utenriksdepartementet sier ambassaden jobber for fullt med å kartlegge om nordmenn kan være rammet.

- Vi oppfordrer nordmenn som er i området om å kontakte sine hjemme, sier Lunde til NTB.

Barcelona er en svært populært turistby, og et yndet reisemål også for nordmenn. Det gjør det ekstra vanskelig for norske myndigheter å få oversikt.

- Det er selvfølgelig krevende. Ambassaden bruker sine kontaktpunkter, som lokalt politi og lokale myndigheter, sier Lunde.

(NTB)