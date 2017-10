UDI sier det er «vanskelig å forutse konsekvensen» av Aps asylforslag

(Dagbladet): Ap lanserte i går sitt forslag til ny asylpraksis for enslige mindreårige asylsøkere.

Forslaget skal føre til at færre asylbarn får midlertidige oppholdstillatelser, og innebærer at det skal innføres såkalte sårbarhetskriterier i asylvurderingene av asylbarn som kommer alene til landet.

Dette er Aps forslag 1. Stortinget ber regjeringen sørge for at det i behandlingen av søknader om opphold fra enslige mindreårige asylsøkere inngår en vurdering av sårbarhetskriterier, som skal legges til grunn for forvaltningens vedtak når det gjelder unge som mangler omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser i hjemlandet. Det understrekes at barnets beste alltid skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som gjelder barn, jf. barnekonvensjonen artikkel 3.

Hva slags kriterier som skal vektlegges, sier Ap ikke noe om, utover at avgjørelsen skal være til barnets beste etter reglene i barnekonvensjonen.

- Vanskelig å forutse

UDI sliter med å se hva Aps forslag kan føre til om det skulle bli vedtatt i Stortinget.

- Barnets beste er allerede en del av den vurderingen som foretas. Slik forslaget er formulert, er det vanskelig å forutse konsekvensene av forslaget. Når det gjelder sårbarhetskriteriene som nevnes, avhenger det av hvordan disse formuleres, skriver fagsjef Dag Bærvahr i UDI i en kommentar til Dagbladet.

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) har også kritisert forslaget for å være for lite konkret - og påpeker at det allerede skal gjøres en sårbarhetsvurdering lik den de oppfatter at Ap nå foreslår.

- Det er et veldig skuffende forslag, for hvis du skulle sikre en reell nedgang i statistikken, måtte de jo ha spesifisert at bestemte grupper ikke skulle gis midlertidig opphold, eller kommet med noe annet enn det som allerede er praksis i dag. Det er skuffende at de i stedet kommer med et så vagt forslag, som vi ikke ser at vil kunne føre til nedgang i midlertidig oppholdstillatelser, sier fungerende politisk rådgiver Mona Reigstad Dabour i NOAS.

I forslagsteksten fra Ap, står det ikke utdypet hva slags kriterier som må vektlegges mer enn i dag.

- Får komme tilbake til detaljene

Men partiet skriver at de nye sårbarhetskriteriene må inngå i vurderingen av asylbarn som mangler nettverk, omsorgspersoner eller ressurser i hjemlandet.

Ap-politiker Stein Erik Lauvås sier partiet har latt spørsmålet om hva slags sårbarhetskriterier de konkret ønsker, stå åpent med vilje.

- Detaljene får vi komme tilbake til under behandlingen. Vi har med vilje latt det være åpent, men har nevnt noen ting som vi mener skal inngå i en totalvurdering, sier Ap-politiker Stein Erik Lauvås.

Han påpeker at det kan bli opp til fagpersonene i departementet å vurdere hva slags kriterier som skal vektlegges for å oppfylle Stortingets intensjon med et slikt forslag.

Uklar effekt

Og konstaterer følgende, som en respons på kritikken fra Frp. Partiet har i dag beskyldt Ap-forslaget for å være en liberalisering av innvandringspolitikken, seinest på kveldens Dagsnytt 18 på NRK.

- Det UDI sier, avliver i alle fall det jeg hører Frp flyr rundt og hyler om, altså at det skal være en liberalisering, sier Lauvås, som Dagbladet snakket med tidligere torsdag.

Det er imidlertid ikke bare Frp og NOAS som er misfornøyd med Aps forslag.



SV tror heller ikke forslaget til Ap vil føre til noen særlig bedring for asylbarna. Formålet til Ap er å begrense bruken av midlertidige tillatelser hos denne gruppa.

Bruken av denne type tillatelser har eksplodert det siste året, noe som delvis forklares med lovendringen Ap var med på i fjor.

Ber om støtte

Da ble det såkalte rimelighetsvilkåret for internflukt opphevet i utlendingsloven, noe som særlig har rammet enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan.



- Det er positivt at Ap ser at noe må gjøres. Så er det litt vanskelig å se hva som er forskjellen på det de foreslår og det å gjeninnføre rimelighetsvilkåret, annet enn at det ene skjer ved lov, og det andre kun er en slags føring som statsråden tidligere har vist at hun er flink til å unngå. Vi er ikke imot dette, men det er ikke på noen måte nok. Det blir altfor svakt til å kunne spille inn vesentlig på situasjonen, sier SVs Karin Andersen.



Ap har vært tydelig på at de ikke ønsker å gjeninnføre rimelighetsvilkåret.

Andersen mener en lovendring er det som skal til, og håper Ap støtter SV, MDG og Rødt sitt forslag om dette i Stortinget.

- Samtidig må Ap bli med og fjerne Listhaugs instruksjonsmyndighet overfor UNE, sier Andersen.