Ulovlig utfylling kan ha utløst dødsras

Kapital): Kapital avslører i dagens utgave at store mengder eksterne jordmasser ble fylt på kollen i rasområdet, i tiden før skredet gikk i den rasutsatte kommunen.



Videre fremkommer det i Kapital-artikkelen at hverken grunneier eller faglig ansvarlig for bakkeplanering på «raskollen», Norsk Gjenvinning m3, hadde tillatelse til å ta imot eksterne jordmasser akkurat her.

Tillatelsen til bakkeplanering (et enklere tiltak), som var gitt av kommunen, ble brutt på en rekke områder. Lovligheten av aktiviteten på raskollen har ikke tidligere vært offentlig kjent.

- Kan ha bidratt til å utløse raset

Eksperter Kapital har snakket med, sier at påfyllingen av store mengder masse, kombinert med måten massene er spredt utover på, kan ha bidratt til å utløse raset.

Massemottak er millionbutikk. Norsk Gjenvinning/grunneier kan derfor ha hatt betydelige inntekter av ulovlig massemottak i området der raset gikk.

Hverken Norsk Gjenvinning eller grunneier vil kommentere spørsmål om årsak, skyld, og massemottak i rasområdet. Saken er under politietterforskning.

