Ulven på Hadeland har kostet minst 9 millioner

GRAN (Dagbladet): - Det er mange dyr her som har lidd en forferdelig død, sier Sven Erik Rasmussen, bonde og leder for Gran Sauebeitelag.

Nesten 300 sau og lam er tatt av ulv på Hadeland, Toten og Hurdal. Mandag 7. august ble ulven felt ved Bergsund på Østre Toten.

Foreløpige beregninger fra fylkesmannen i Oppland viser at ulven rakk å koste Oppland fylke minst 9 millioner kroner, og at det er forventet at dette tallet vil stige.

Ulvestriden er langt ifra over og beboerne frykter at det samme vil skje igjen.

Sterk kritikk

I mai i fjor ble Arbeiderpartiet, Frp, Høyre og KrF enige om et bestandsmål for ulv. De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulv for vinteren 2016-2017, 24 av disse innenfor ulvesonen.

Dette vedtaket ble av flere, blant annet organisasjonen NOAH, klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og bare utenfor ulvesonen.

Det var da bråket startet. Mange mener nemlig at for mange ulv i ulvesonen fører til utvandring og regjeringens vurdering har møtt sterk kritikk.

I de grønne skogene utenfor Gran har det i sommer nesten vært tomt for sau. Flere tusen dyr ble hentet tilbake fra beite eller sendt til andre steder i landet. Her, flere mil utenfor ulvesonen, får ulven være sjefen.

For hver sau som blir tatt av ulv får bøndene erstatning fra fylkesmannen. Men Rasmussen minner om at dette ikke bare handler om økonomi.

- Dette er en dyretragedie. Det handler også om følelser, sier han og fortsetter:

- Det har aldri skjedd før at folk ikke har fått sluppet dyra sine ut på beite. Det å ha dyra hjemme er veldig arbeidskrevende. Det er en alvorlig situasjon og bør ikke skje igjen.

Selv har Rasmussen 250 sau hjemme på gården. 30 er igjen ute på beite. To er tatt av ulv. I forhold til andre er han heldig. Mange har mistet langt flere.

- Det skal ikke være rovdyr her. Dette er et beiteprioritert område. Det er vedtatt og vi sitter igjen som de skadelidende av et vedtak som ikke følges opp.

- Et sted mellom krise og katastrofe

Litt lenger ned i bygda bor Kjetil Ulset. Han er sauebonde og rektor, også han er aktiv i Gran Sauebeitelag. Nå er han svært bekymret for sauenæringen på Gran.

- Når vi må ha sauene på innmarksbeite, må vi bruke foret som egentlig er lagret til vinteren. Jeg klarer meg fordi jeg har mye areal i forhold til sau, men det er mange det går veldig dårlig med. I tillegg blir det dårligere tilvekst, mer sykdom blant dyra. De går og tråkker rundt i egen møkk og det blir mye snyltebehandling, sier Ulset.

Også han reagerer på at regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtak.

- Det er bestemt at beitedyr skal prioriteres utenfor ulvesonen. Vi ønsker å forholde oss til Stortingets vedtak, men det er ikke mulig fordi det er ulv her i dette området. Vi ber om lov til å forvalte den politikken Stortinget har vedtatt. Flere ulv må skytes i ulvesonen, ellers utvandrer de og ender opp her, sier Ulset.

Han fortsetter:

- Før ulven ble felt var situasjonen et sted mellom krise og katastrofe. Det har vært virkelig ille og flere har kuttet ut dyreholdet sitt. Bestemmelsen som Vidar Helgesen tok da han sett ned foten for å felle det tallet som rovdyrnemnda innstilte på var fatalt.

Ulset understreker at det å flytte sau er en omfattende operasjon. Han har regnet på statens totale kostnad.

- Jeg har regnet meg fram til en sjusifret sum som prislapp på at Stortingets vedtatte rovdyrpolitikk ikke følges.

Steile fronter

Bøndene og dyrevernere står på hver sin side i debatten. I januar møtte dyrevernsorganisasjonen NOAH opp utenfor Stortinget iført ulvemasker.

- Vi merker at det er et massivt press fra politikere på Stortinget for å skyte en utryddingstruet art, og det reagerer vi på, sa Shabana Rehman i NOAH til NTB under demonstrasjonen.

Organisasjonen påpeker at det totalt er mellom 40 og 60 ulv på norsk jord, og mener bestandsmålet ikke skal være noen maksgrense for hvor mange ulv det skal være i Norge.

- Når en art står på rødlista og er kritisk truet, er det absurd å i det hele tatt tillate jakt. Målet med naturforvaltning må være å få truede arter til ikke lenger være truet, sier Siri Martinsen, leder i NOAH.

Hun mener det kastes penger etter dem som er kritiske til ulven.

- Både sau og ulv bøter med livet, men man bruker størstedelen av pengene på å blidgjøre dem som er mot rovdyrene, ikke på reelle konfliktdempende tiltak. Denne debatten bør ikke handle om å sette ulike dyr opp mot hverandre, men unngå lidelse for alle dyr.

- Hvor er Helgesen?

- Hvorfor er det mer synd på ulven enn på sauen? Hvorfor er det dårligere dyrevelferd å jakte ned en ulv, enn å la nesten 300 sau bli pint i hjel, spør Ulset.

I juni besøkte statsminister Erna Solberg og landbruksminister Jon Georg Dale Gran for bli orientert om tapssituasjonen og jakten på ulv i området.

Selv om sauebøndene mente besøket var et lite plaster på såret, lurer både Ulset og Rasmussen nå på hvor miljøminister Vidar Helgesen er.

- Han har glimret med sitt fravær hele tida. Det kan det være to grunner til. Enten syns han ikke saken er viktig nok, eller så synes han politikken er for ubehagelig, sier Ulset.

- Dette er ikke et spørsmål om man er for eller mot ulv. Det er et spørsmål hvorvidt regjeringen tør å forvalte den politikken som er fattet av Stortinget.

Rasmussen sier han flere ganger har vært i kontakt med departementet. Han er skuffet over miljøministeren.

- Helgesen har fortsatt ikke kommet på banen. Det er ikke bra nok.

«Senterpartiets fortelling»

- Ulven er en perfekt sak for Senterpartiet, sier Frank Aarebrot, professor i sammenliknende politikk ved Universitet i Bergen.

Aarebrot kaller det hele for «Senterpartiets fortelling».

- Senterpartiets fortelling handler om periferien mot sentrum. Helgesen blir symbolet på denne fortellingen. Han roter med traktater og internasjonale bestemmelser, mens folk på bygda ser at sauen deres blir drept. Partiet går framover og ulvesaken gir partiet enda mer medvind.

Siden 2013 har Senterpartiets oppslutning søkt fra 8 til 18 prosent på gjennomsnittet av meningsmålingene på Østlandet.

- Det er ulven sin fortjeneste, slår Aarebrot fast.

Det er få uker til stortingsvalget. Og Rasmussen er klar i sin tale:

- Jeg stemmer ikke på et parti som er for ulven.

Han er bekymret for framtida.

- Jeg er redd for at årets situasjon skal bli normalen og gjenta seg år etter år.

- Hva er løsningen da?

- Vi må skyte mer ulv.

Fakta om ulvestriden De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulv for vinteren 2016-2017, 24 av disse innenfor ulvesonen. Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.

Ifølge Justisdepartementets lovavdeling er det ikke hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire ulverevirer der rovviltnemndene åpnet for felling, fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.

Regjeringens vurdering har møtt sterk kritikk for å være for snever og ikke forholde seg til barns trygghet, eiendomsrett, jaktrettigheter og lokale næringsinteresser.

I rovdyrforliket fra mai i fjor ble Ap, Høyre, Frp og KrF enige om et bestandsmål på fire til seks ulvekull per år. Av disse skal tre være helnorske. Dette bestandsmålet er nådd med god margin.

22. februar foreslo regjeringen å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv – også der det ikke er skadepotensial. Ingen av partiene på Stortinget slutter opp om dette forslaget, heller ikke regjeringspartiene. I stedet bes regjeringen endre rovviltforskriften og sørge for en forvaltningspraksis som er i tråd med Stortingets vilje.

