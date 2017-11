Undersøkelse: 49 prosent av amerikanerne tror Trump kan ha brutt loven

(Dagbladet): En undersøkelse gjort av ABC News og Washington Post viser at halvparten av de spurte amerikanerne tror at Trump kan ha brutt loven.

De amerikanske avisene skriver at 49 prosent mener det er sannsynlig at Trump selv har begått en forbrytelse i sammenheng med den mulige russiske innblandingen i fjorårets valg. Men flere påpeker at dette er basert på spekulasjoner.

58 prosent stiller seg bak hvordan spesialetterforsker Robert Mueller håndterer etterforskningen av mulige bånd mellom russiske myndigheter og Trump-kampanjen i 2016.

I tillegg viser undersøkelsen at færre enn fire av ti amerikanere tror Trump samarbeider med Muellers etterforskning, mens om lag halvparten tror han ikke er samarbeidsvillig.

Siktelser i etterforskningen

Det kommer også fram at 68 prosent har tillit til siktelsene mot Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort og hans forretningspartner Rick Gates. Undersøkelsen avslører også en generell mistanke om at flere kommer til å bli siktet.

Mandag meldte Manafort og Gate seg til FBI. Det skjedde etter at spesialetterforsker Mueller tok ut en omfattende siktelse mot de to - på hele tolv punkter.

Det ble kjent allerede fredag at pågripelser i Russland-etterforskningen kunne være rett rundt hjørnet.

Siktelsene dreier seg blant annet om sammensvergelse mot USA, hvitvasking av penger og falsk forklaring.

De er begge siktet for å ha fungert som lobbyister for den ukrainske prorussiske tidligere presidenten Viktor Janukovitsj, uten at dette ble registrert hos amerikanske myndigheter. Ifølge siktelsen ble pengene de fikk skjult i skatteparadiser som Saint Vincent og Grenadinene, Kypros, og på Seychellene.

De to skal ha gjemt unna godt over 600 millioner kroner, og Manafort er siktet for å ha hvitvasket nærmere 150 millioner kroner.

Verken Manafort eller Gates erkjenner straffskyld.

Det ble også kjent mandag at en annen tidligere medarbeider i Trumps valgkampstab, rådgiveren George Papadopoulos, innrømmer å ha løyet til FBI i forbindelse med Russland-etterforskningen.

Politiske innvirkninger

Avisenes undersøkelse viser også tydelig sammenheng mellom svar og politisk tilknytning. 78 prosent av demokratene og 56 prosent av de uavhengige er enige med måten Mueller håndterer etterforskningen. Til sammenlikning svarte 38 prosent av republikanere at de var enige.

Amerikanere på begge fløyene er mer samstemte når det kommer til siktelsene mot Manafort og Gates. Der sier 57 prosent av republikanere og 78 prosent av demokratene av de er enige i siktelsen.

Politikken spiller selvsagt også inn på spørsmålet om Trump har begått en forbrytelse. 82 prosent av republikanerne sier det er usannsynlig, og halvparten av de uavhengige og 74 prosent av demokratene sier det er sannsynlig.

Avisenes undersøkelse ble gjennomført 30. oktober til 1. november. Et tilfeldig utvalg av 714 voksne i USA deltok i undersøkelsen per telefon.