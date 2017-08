Urovekkende video viser finske pelsdyr avlet opp til enorme størrelser: - Lidelsen må fram i lyset

(Dagbladet): Animal Rights Association i Finland publiserte i går en urovekkende video fra pelsgårder i landet.

- Disse klippene ble filmet i hemmelighet av individuelle aktivister på pelsgårder sørvest i Finland, forteller organisasjonens talsperson Kristo Muurimaa til Dagbladet.

Klippene viser dyr avlet opp til unaturlige størrelser.

- Vårt mål er å vise dyrenes lidelse, og hvordan arktiske rever blir avlet, forteller han.

Se videoen øverst i saken.

Muurimaa forteller hvordan dyrenes enorme størrelser skyldes at de blir avlet og fetet opp så store som mulig.

- Størrelsen fører til svake og deformerte bein, infeksjoner i øynene og vanskeligheter med å bevege seg i de allerede for små burene, fortsetter han.

Dyrenes ansikter er også dekket av tykke hudfolder, som nesten dekker øynene.

Til Finlands statlige kringkaster Yle forteller organisasjonen for finske pelsdyroppdrettere at de har bedt aktivistene om detaljer for hvor de har filmet dyrene i videoen. Dette for at en veterinærer kan sjekke dyrenes tilstand.

- Grunnen til revenes store pels er at de har blitt utvalgt for oppdrett. Mest sannsynlig har de så blitt satt på en diett for å gå ned i vekt. Derfor har de disse hudfoldene, slik enhver ville hatt om man går mye ned i vekt på kort tid, sier Steven Frostdahl i oppdrettsorganisasjonen til kanalen.

Krever et forbud

Nå vil Animal Rights Association i Finland presse politikerne til å forby pelsdyroppdrett.

- Vi krever at pelsindustrien blir forbudt i Finland. Regjeringa er imot forbedringer innen dyrevelferd, og den nåværende loven er veldig svak.

- Det som er sjokkerende er at avlerne ikke engang følger denne svake loven, så vi krever at myndigheter inspiserer disse gårdene, og at de tar eventuelle lovbrudd alvorlig, forteller han til Dagbladet.

Organisasjonen har startet en underskriftskampanje for å hente inn støtte fra befolkningen.

Pelsindustrien fortsetter i Norge

Også i Norge har pelsindustrien blitt gjenstand for store diskusjoner.

I oktober i fjor skrev Dagbladet om Mattilsynet finner regelbrudd i nesten halvparten av tilsynssakene de oppretter i pelsdyrnæringen, og at de mener det er vanskelig å sikre god dyrevelferd hos oppdretterne.

MDGs Une Bastholm var en av dem som krevde at regjeringa måtte legge ned pelsindustrien.

– Det er helt uaktuelt å fortsette et dyrehold i Norge som fører til så mye sår, skader, frustrasjon og apati hos dyr.

Fakta: Pelsdyroppdrett i Norge I Norge er rev og mink de dominerende artene.

Pelsdyrnæringen har vært gjenstand for debatt om hvorvidt det er etisk forsvarlig å holde rovdyr i fangenskap for skinnets skyld.

Norsk pelsindustri har vært i nedgang de siste 25 årene.

Per 2015 var antall farmer 277, mens det i 2006 var ca. 650 Kilde: SNL og NOAH

I fjor høst kom stortingsmeldingen fra Landbruksdepartementet som avgjorde om pelsdyroppdrett skulle forbys eller om departementet ville gå inn for en bærekraftig utvikling av næringen.

Før avgjørelsen samlet dyrevernorganisasjonan NOAH inn mer enn 140 000 underskrifter mot pelsdyroppdrett.

Regjeringen foreslo å opprettholde pelsdyrbøndenes virksomhet, men å forby gruppehold av mink, slik at det kan være maksimalt en hann og en hunn i hvert bur for å unngå at dyrene skader hverandre.