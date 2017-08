USA-ekspert tror det blir umulig for Trump å få støtte fra sine egne nå

(Dagbladet:) - Dette er uttalelser som er dømt til å skape sterke reaksjoner - også i eget parti.

Ordene tilhører seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, Svein Melby, og er en reaksjon på Donald Trumps pressekonferanse tirsdag kveld.

Egentlig skulle den dreie seg om infrastruktur, men utviklet seg raskt til en utspørring om helgas høyreekstreme demonstrasjon og motdemonstrasjon i Charlottesville i Virginia.

Der kjørte en mann med antatte nazi-sympatier inn i en gruppe motdemonstranter. En 32 år gammel kvinne ble drept, mens om lag 20 personer ble såret i angrepet.

I helga unngikk Trump å fordømme nynazister, Ku Klux Klan og andre høyreekstreme. Etter å ha fått massiv kritikk gjorde han helomvending mandag, før han tirsdag kveld fordelte skylden mellom demonstrantene og motdemonstrantene.

- Skyld på begge sider

- Du hadde én gruppe på den ene sida, og én annen gruppe på den andre, og de kom mot hverandre med klubber. Det var ondskapsfullt og fryktelig. Det er skyld på begge sider, sa Trump under pressekonferansen.

Men presidenten stoppet ikke der, i tillegg til å si at motdemonstrantene var veldig voldelige, kalte han dem også «alt-left» - som et motstykke til alt-right-bevegelsen.

Selv om demonstrantene brukte nynazistiske symboler og slagord, avviste han at de hadde gjort det klart at de var nynazister.

- Du hadde noen veldig dårlige folk i den gruppa. Men du hadde også veldig fine folk i begge grupper, sier Trump.

Taper autoritet

Svein Melby mener at det er oppsiktsvekkende at Trump unngikk å fordømme disse gruppene direkte, og kan ikke huske sist gang en amerikansk president i moderne tid har gjort noe liknende.

- Nå tror jeg han har gått over en strek som gjør det helt umulig for republikanske representanter å ikke ta avstand, sier han og legger til:

- Noen vil vel prøve å vri seg unna, men man kommer ikke bort ifra at Trump på en måte gjorde nynazistiske-demonstranter likeverdige med antinazister.

En president som opptrer på denne måten taper politisk autoritet, og Trump gjør det stadig vanskeligere for seg selv å få gjennomført politikken sin, mener Melby.

- Fundamentet i staten USA er at mennesker er skapt like, og alle skal ha like muligheter til å lykkes i livet. Ved å ikke fordømme disse gruppene, får man en president som strider med nasjonalt grunnlag, konkluderer han.

- Politisk uklokt

To republikanere har allerede gått ut og tatt avstand fra sin partikollegas uttalelser. Både Marco Rubio og Paul Ryan tok til Twitter tirsdag kveld, hvor sistnevnte skrev følgende:

- Vi må være tydelige. Hvit nasjonalisme er frastøtende. Fordommene går mot alt dette landet står for. Det kan ikke være noen moralsk tvetydighet.

Svein Melby forklarer at bakgrunnen til Trumps uttalelser er at kjernevelgerne hans er å finne blant frustrerte personer av både økonomiske grunner og raseelementer. Dette er en gruppering som har støttet ham hele tiden, og derfor får han seg ikke til å gå løs på dem.

- Men for meg virker dette politisk uklokt, sier han kontant.

- Nå får vi se om det republikanske partiet har fått nok. Det blir spennende å se hvordan de tar tak i det i løpet av dagen, avslutter han.

- Går galt

Førsteamanuensis ved Høyskolen Bjørknes, Hilde Restad, tror ikke Donald Trump klarer å berge seg ut av denne krisa, men det er fordi det er en del av en større krise: Trumps presidentperiode.

- Sakte, men sikkert går det galt for Trump ved de fleste veikors, noe som var ganske åpenbart at det ville.

- Men denne politiske krisa vil vedvare helt til han enten taper neste valg, eller blir avsatt på grunn av Robert Muellers etterforskning.

- Eller - og dette er jo et morsomt alternativ å kontemplere - så vinner han gjenvalg og USA er ikke lenger et liberalt demokrati, men et land styrt av og for det ytre, radikale høyre, skriver hun i en epost til Dagbladet.

På spørsmål om hvorfor Donald Trump unngikk å fordømme demonstrantene direkte, svarer hun enkelt og greit:

- Fordi han sympatiserer med det radikale høyre.

Men hun tror ikke republikanerne vil gjøre opprør mot presidenten ennå. Og peker på at også andre republikanere har tatt avstand fra Trump, men gått tilbake til å samarbeide med ham seinere.

- Partiet som er representert ved ledergruppen i Kongressen, gjør ikke opprør før dette skader deres sjanser for gjenvalg, og det vil vi ikke vite før til neste høst, når det er Kongressvalg, forklarer hun.