USA står alene om å ikke signere Parisavtalen

(Dagbladet): Da Donald Trump annonserte tidligere i år at han ville trekke USA ut av klimaavtalen, hadde verken det krigsherjede Syria eller Nicaragua signert avtalen.

I dag sa en syrisk statssekretær som deltar i klimaforhandlingenei Bonn i Tyskland at landet vil undertegne avtalen så fort det lar seg gjøre. Nicaragua syntes ikke klimaavtalen var ambisiøs nok, men skrev i oktober også under.

Det gjør USA til det eneste landet i verden som ikke ønsker å delta i den globale avtalen. Det skriver avisen Quartz.

Avtalen har tre overordnede mål: Å begrense global oppvarming til under to grader, helst til 1,5 grader, sammenliknet med førindustriell tid. Den vil øke lands kapasitet til å tilpasse seg klimaendringene og samtidig oppnå en utvikling som fostrer klimarobusthet og lave utslipp.

I tillegg skal avtalen sikre at globale finansstrømmer gjøres forenelige med lave klimagassutslipp og klimarobust utvikling.

195 land har til nå forpliktet seg gjennom Parisavtalen, og flere av dem gjennomfører nå utslippskutt.

- Skadelig for amerikansk økonomi

Da Trump erklærte at han ikke ville skrive under på klimaavtalen, begrunnet han valget med at avtalen ikke tjente USAs interesser.

Forskningsdirektør i CICERO, Steffen Kallbekken sier landet egentlig har signert avtalen, men at Trump sier han skal trekke USA fra den fordi den er skadelig for amerikansk økonomi og arbeidsplasser.

- Han vil ha en bedre avtale for USA. Samtidig er klimaavtalen et rammeverk som hvert land som fyller med eget innhold, og det er opp til USA hva de vil fylle den med. Derfor der det rart at Trump sier den går imot amerikanske interesser. Ingen tvinger ham til noe, sier Kallbekken til Dagbladet.

Bjørn Hallvard Samset er også forskningsdirektør i CICERO. Han sier det er umulig å svare klart på hvorfor USA vil trekke seg fra Parisavtalen, men at landets toppledere alltid har vært skeptiske til klimaavtalen.

- USA er veldig todelt. Klima og miljøspørsmål blir ofte knyttet til den demokratiske siden, mens den republikanske siden tradisjonelt regner klima som en ikkesak. Parisavtalen går imot amerikanske, økonomiske interesser, og kanskje nå spesielt, sier han.

Trump gikk til valg på å gjenreise økonomien i kullstatene, forklarer Samset, og hvis du tar Parisavtalen på alvor, betyr det slutten på bruken av kull og fossile brensler.

- USA ser avtalen som et direkte angrep på sine økonomiske interesser. Samtidig er det ironisk at de har det synet etter å ha blitt rammet av den kraftigste orkansesongen til nå, og etter å ha hatt en femårig tørkeperiode i California, sier han.

- Klimaavtalen er nødvendig

Samset sier Trumps ønske om å trekke seg ut av klimaavtalen er symbolsk.

- Han forsøkte nok å skaffe en del støtte da han sa at han trakk USA ut av avtalen. I tillegg omgir han seg med en god del omtalte klimaskeptikere, og hvis man ikke tror at det er et grunnlag for en sånn avtale, ønsker man ikke å gå med på det.

Problemet ligger ifølge Samset, i at Trump tror at landene som har signert avtalen begrenser klimautslippene sine for «moroskyld».

- Togradersmålet er der fordi det er en ren nødvendighet, og Trump og hans administrasjon ser ikke ut til å se nødvendigheten.

USA står for verdens nest største CO2-utslipp etter Kina, og er dermed viktige i forhandlingene, forklarer han.

- Det er klart at USA, som det gedigne landet de er, er kjempeviktige i forhandlingene. Klimaforhandlingene man skal inn i nå er veldig vanskelige. Alle vet hva vi skal gjøre, men ikke hvordan. Det krever mye godvilje og samarbeid, og når den største aktøren ikke vil være med, så blir mye vanskelig.

Kallbekken mener det er avgjørende at Trump etterlever avtalen fordi det skaper tillit mellom land, og gjør at flere jobber hardere for å begrense sine utslipp.

- På en måte kan du si at det er viktig at de største landene gjør sin del av jobben for å kutte utslipp. Samtidig ser ser alle land hva andre land gjør. USA har forpliktelser. De må skjerpe inn utslippene sine, og å signere avtalen er symbolsk og gjør mye for tilliten mellom landene.

Ifølge Kallbekken bygger avtalen, og deltagelsen i den, samhold og solidaritet.

- Uten deltagelse og tillit mellom alle verdens land er det liten sannsynlighet for utslippene kuttes i den grad det trengs for å nå klimamålene i Parisavtalen, sier han.

Samset er derimot fast bestemt på at USA ikke er avgjørende for å nå klimamålene.

- Parisavtalen og togradersmålet står fast med eller uten USA, og vi klarer dette her, men at USA velger å stå utenfor gjør det ikke enklere. de fremstår litt som en furten tenåring, sier han.

