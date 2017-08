USAs nye strategi i Afghanistan:

USAs president Donald Trump annonserte sin nye strategi for Afghanistan og Sør-Asia i forrige uke. USA planlegger å øke sine militære styrker i Afghanistan. Per dags dato bistår rundt 8400 amerikanske soldater sikkerhetsstyrkene i Afghanistan.



Den viktigste årsaken til opptrappingen er bekymringer for at Afghanistan igjen skal bli et terroristreir som kan true USAs sikkerhet. Men også den store utvandringen fra Afghanistan, både flyktninger og høyt utdannede på jakt etter arbeid, vekker bekymringer i USA.

Terroristorganisasjoner i andre land kan også bli modigere og mer villige til å begå terrorisme, når de ser hvordan USA og NATO ikke lykkes i Afghanistan.

Trump vil presse Pakistan

I sin tale understreket Trump at strategien i Afghanistan ikke skal fokusere på en tidsplan, men ta utgangspunkt i forholdene på bakken. Han krever også at Pakistan slutter å huse terrorister. Trump ba India om å hjelpe med gjennomføringen av USAs strategi i Afghanistan.

I Kabul var det en nervøs stemning i månedene før kunngjøringen av Trumps strategi. Men nyhetene fra Washington er blitt godt mottatt av den afghanske regjeringen og de som frykter Talibans frammarsj i landet.

Trump var vag og ville ikke gi konkrete løfter om antallet soldater han skal sende, men kom med flere trusler: «USAs fiender skal aldri vite våre planer eller tro at de kan trøtte oss ut. Jeg vil ikke si når vi skal gå til angrep, men vi vil angripe.»

Men ikke alle er glade for den utenlandske involveringen:

- Krigene i Afghanistan har vart i flere tiår. Ideologi og religion er unnskyldninger som skjuler reelle maktkamper mellom eliter. Før man anerkjenner disse maktkampene og en avtale som innebærer politisk stabilitet er på plass i Afghanistan, så blir utenlandsk innblanding og slike avtaler bare et narrespill. De vil feile igjen og igjen, sier en fremtredende politisk aktivist i den afghanske opposisjonen, Asif Ashna, til Dagbladet.

Ashna var talsperson i det afghanske regjeringsapparatet fram til han trakk seg i november 2015.

- Man skal huske på at ifølge FN-resolusjonen foran invasjonen av Afghanistan i 2001, skjedde det for å skape demokrati og stabilitet. Det er 16 år siden. Nå virker det som målet bare er å slåss, og afghanske sivile mister livet hver dag, sier Ashna.

Ingen sluttdato

Krigen i Afghanistan følger ingen tidsrammer og har ingen sluttdato. Selv om Trumps løfter i liten grad forplikter USA og NATO styrker det likevel den afghanske regjeringens hånd i fredsforhandlinger med Taliban.

Før var den afghanske regjeringen i en langt svakere posisjon, fordi allierte varslet at de vil forlate landet uavhengig av forholdene.

Mange utfordringer

Det er nok av utfordringer for å få på plass en avtale:

Landet er ustabilt og med svært ulike syn på hvordan en fredsskapende prosess skal foregå, i de mange ulike etniske gruppene i landet.

Korrupsjonskultur og interne stridigheter gjør det vanskelig å samarbeide med den afghanske regjeringen.

De dårlige sikkerhetsforholdene i Afghanistan vil bli verre. Trump lot dørene for en politisk avtale med Taliban stå på gløtt, men allerede dagen etter gjennomførte Taliban et dødelig angrep som drepte sju og etterlot over et dusin skadet sør i landet. Taliban har sagt at flere amerikanske stryker vil føre med seg mer vold og flere angrep. Advarselen ser ut til å gjelde allerede nå. Bare en uke etter kunngjøringen har angrep i Kabul drept 45 og skadet 148.

En viktig del av Trumps strategi er å presse Pakistan. For første gang på lenge har en amerikansk president fulgt oppfordringen fra Afghanistan om å kreve at Pakistan fornyer forpliktelsene til aggressive tiltak mot militante islamister. Ordbruken var krass: «Vi kan ikke lenger være stille om Pakistans sikre havner for terroristorganisasjoner, Taliban og andre grupper som utgjør en trussel mot regionen,» sa Trump og fortsatte: «Pakistan har også skjermet de samme organisasjonene som prøver hver eneste dag å drepe vårt folk. Vi har betalt Pakistan milliarder og milliarder av dollar samtidig som de har bosatt selve de terroristene som vi kjemper mot.»

Trump gjorde presset sterkere ved å invitere India til å ha mer tilstedeværelse i Afghanistan. «Vi vil at India skal hjelpe oss mer med Afghanistan, spesielt innen økonomisk bistand og utvikling», sa Trump.

Amerikanerne er avhengige av flybaser i Pakistan for å gjennomføre militære operasjoner i Afghanistan og regionen forøvrig. Nå kan Trumps utspill true hele samarbeidet mellom de to landene. Pakistan har avlyst en rekke møter, blant annet mellom utenriksminister Khawaja Asif og hans amerikanske kollega Rex Tillerson.