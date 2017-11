Utbrudd av norovirus på Molde sykehus

– Vi går inn i en sesong med influensa og omgangssyke. Noroviruset er relativt smittsomt, og derfor bestemte vi oss i dag for å stenge den ene sengeposten for inntak av nye pasienter, sier avdelingssjef for medisinsk avdeling i Molde, Oddbjørn Tomren, til NRK.

Sykehuset har de siste dagene vurdert situasjonen fortløpende etter det har blitt påvist smitte av viruset. Sykehusets prosedyrer tilsier at ved smitte av flere enn to pasienter og ansatte må tiltak iverksettes. Tomren antar at det er snakk om opptil fire pasienter i tillegg til personale.

– Det er ikke noen stor dramatikk i dette, men det er selvsagt en beklagelig ekstrabelastning for pasienter som er lagt inn med annen sykdom, fortsetter avdelingssjefen.

Pasientene som er smittet av omgangssyken er innlagt på isolerte rom.

Tomren legger til at sykehusene i Ålesund og Kristiansund stiller seg behjelpelig om det skulle være nødvendig å flytte pasienter.

(NTB)