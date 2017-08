Utvider siktelsen mot Ubåt-Madsen: Siktes for likskjending

(Dagbladet): Den 46 år gamle ubåt-eieren Peter Madsen er siktet for overlagt drap på journalisten Kim Wall (30).

I dag er også siktelsen utvidet til likskjending etter den danske straffelovens paragraf 139.

Madsen var i går hos nye avhør hos politiet, og det var etter det siktelsen ble utvidet, melder Københavns politi i en pressemelding.

Nekter straffskyld

Han nekter straffskyld for både overlagt drap og likskjending. Madsen har forklart at Kim Wall døde i en ulykke om bord i ubåten da hun var med ut i ubåten for å lage reportasje for to uker siden. Dermed skal hun ha blitt begravet til sjøs.

Påtalemyndigheten har varslet at den innen 5. september vil be retten om å varetektsfengsle Madsen for overlagt drap.

Likskjending har en strafferamme på fengsel i inntil seks måneder, mens strafferammen for overlagt drap er fra fem år til livsvarig fengsel.



Dykkere fra det danske forsvaret begynte fredag å dykke i Dragør Havn utenfor København på anmodning fra politiet. Det var her Madsen kom i land etter at ubåten hans sank fredag 11. august.

Det er i dag to uker siden Peter Madsens hjemmelagde ubåt «Nautilus» sank. Ubåteieren selv ble reddet opp av en speedbåt da utbåten gikk ned klokka 11 fredag 11. august. Journalisten Kim Wall var da ikke på båten. Hun hadde blitt meldt savnet av kjæresten sin den natta, da hun ikke hadde kommet tilbake.

Madsen ble raskt siktet for uaktsomt drap, men denne siktelsen ble tidligere denne uka utvidet.

Fant kroppsdeler

Da fant politiet kroppsdeler flytende utenfor kysten av København. Funnet dreide seg bare om en overkropp, og politiet har via DNA-prøver bekreftet at overkroppen tilhørte savnede Kim Wall.

Flere kroppsdeler er foreløpig ikke funnet. Det ble i går kveld gjort funn av menneskelevninger ved Skåne rett over sundet for København, men politiet bekreftet at det ikke kunne knyttes til en kriminell handling.

Funnstedet er ikke langt fra stedet der likdeler fra den drepte svenske journalisten Kim Wall ble funnet mandag.