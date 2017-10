Uvær rammer søket etter savnet russisk helikopter: - Har gradvis blitt verre

(Dagbladet): Torsdag ettermiddag styrtet et russisk helikopter i havet ved Barentsburg. I helikopteret var det åtte passasjerer - fem medlemmer av besetningen og tre forskningsansatte, ifølge det russiske Energidepartementet.

Besetningen er fortsatt savnet.

Samtidig forteller redningsleder Tore Hongseth ved Hovedredningssentralen (HRS) Nord-Norge om værforhold som gjør letingen vanskelig.

- Været har gradvis blitt verre, og bølgene har blitt større. Det gjør at alle objekter blir mindre synlige, sier han til Dagbladet.

Omfattende søk

HRS bedriver omfattende overflatesøk, strandssøk og leting under vann i Isfjorden. En miniubåt type ROV har bidratt til søket, hittil uten resultater.

- Vi bedriver også søk ved et konkret punkt - stedet der det i går ble observert luftbobler, samt lukt av bensin, forklarer Hongseth om søket.

Redningslederen legger til at HRS har samtaler med Sysselmannen på Svalbard og Forsvaret om tilførsel av ressurser.

Sistnevnte bidrar med et overvåkningsfly av typen Orion.

- Vi har også registrert i mediene at Russland planlegger å sende folk, men vi har ikke mottatt noen henvendelser fra russisk hold, sier Tore Hongseth.

Skulle til Barentsburg

Det savnede helikopteret skulle fly fra Pyramiden til Barentsburg da det ble meldt savnet. Ti minutter seinere bekreftet Hovedredningssentralen i Nord-Norge at helikopteret hadde styrtet i vannet.

Enorme ressurser ble satt i gang for å finne helikopteret og de savnende. Blant annet ble to kystfartøy og like mange redningshelikoptre brukt i søket.

Nye funn

Utover kvelden var HRS var ganske sikre på at de hadde funnet helikopteret.

- Stedet sammenfaller med kursen helikopteret hadde, det lukter drivstoff der og det kommer luftbobler opp til overflaten, sa Tor Hongset ved HRS Nord-Norge til Dagbladet.

En av båtene som deltok i redningsaksjonen meldte også om at de så et objekt på bunnen ved hjelp av sonarutstyr.

Seint torsdag kveld ble det klart at de hadde tilkalt en fjernstyrt ubåt som flys til området, og var ventet å være på plass i løpet av natta.

- Den kan ta seg ned til 150 meter dyp og slik kan vi undersøke objektet som er observert på bunnen med kamera, sa Hongset.

I tillegg holdt de også både overflate- og strandlinjesøk i gang.

Utfordrende værforhold

Jostein Forsberg var på vei med båt fra Barentsburg til Longyearbyen, da de fikk beskjed om å snu for å være tilgjengelig for å bistå i et eventuelt redningsarbeid.

- Vi ble oppkalt av Bodø Radio som ba oss om å snu. Vi er en av få båter i området, og vi er visst nærmest der helikopteret styret. Vi er nå på vei til Barentsburg, sa Forsberg til Dagbladet like etter ulykken.

Han deltok i redningsaksjonen utover kvelden, og opplyste seinere om utfordrende værforhold med tett snø og tåke i området.