Aktor mente at tre måneders fengsel var passende for en hesteeier som vanskjøttet hestene sine grovt. Retten var ikke enig og firedoblet straffen.

I tillegg har Drammen tingrett fradømt mannen retten til å ha dyr for alltid, skriver Drammens Tidende.

Varslet politiet

Hestene hadde ikke hatt tilsyn av dyrlege på flere år og ikke fått behandling mot lus. Høvene var ikke stelt eller beskåret på flere år, og tre av dyrene hadde problemer med å gå.

Dagbladet skrev om saken da noen unge jenter tilfeldigvis hadde gått forbi gården og oppdaget hestene inne i en innhegning. Et kjapt blikk inn til hestene avslørte at dyrene levde under svært kritikkverdige forhold. Jentene tok bilder av hestene og delte dem på Facebook.

- Hestene var gjerdet inn på et område de absolutt ikke burde oppholde seg. Det ligger glass og gamle jernstenger strødd. Stallen er så full av møkk, mugg, vann og dårlig høy at hestene ikke kan gå inn der, sa en av jentene til Dagbladet den gang.

- Tragisk

Dagen etter rykket politiet ut til gården.

- Dette er en tragisk sak. Mattilsynet er koblet inn i saken, og det er veterinærer som passer på dyrenes helse, sa operasjonsleder Christian Gulli i Sør-Øst politidistrikt til Dagbladet den gang.

Dagbladet snakket den gang med hesteeieren som nektet for at noe var galt.

- Det stemmer ikke at hestene har hatt det ille. Folk har det med å overdrive, sa hesteeieren til Dagbladet da.

Han ville ikke svare på spørsmål om høvene, men nekter for at hestene ikke har hatt tilgang på godt fôr.

Ett år seinere er hesteeieren dømt til ett års fengsel for vanskjøtsel. I tillegg har Drammen tingrett fradømt mannen retten til å ha dyr for alltid, skriver Drammens Tidende.

- Verste vi noen gang har sett

I rapporten fra Dyrevernsnemnda beskrives forholdene for hestene som «den verste form for vanskjøtsel av hest vi noen gang har sett».

Retten begrunner dommen med at hestene hadde sterke smerter over flere år, at de var fulle av skitt, at de var utsatt for risiko på grunn av gjenstander i innhegninger og at to av hestene til slutt måtte avlives. Retten mener også at den tiltalte gjennom sin oppførsel i retten ikke har forstått alvoret i vanskjøttingen av hestene.

Årelang lidelse

«Tiltalte viste ingen forståelse i retten for den årelange lidelsen han hadde påført hestene. Disse alvorlige forholdene, som medførte at to av hestene måtte avlives, så ikke ut til å bekymre tiltalte», heter det i dommen.

Hesteeieren nektet straffskyld i retten og viste til at han hadde helseproblemer. Retten mente at mannens helse ikke kunne unnskylde det manglende stellet. Blant annet hadde ikke hestenes hover blitt klipt siden 2008/2009 da mishandlingen ble oppdaget i påsken i fjor. Hovene skal vanligvis stelles og klippes annenhver måned.

Mannens forsvarer, advokat Espen Wangberg, opplyser at dommen vil bli anket.

(Dagbladet/NTB)