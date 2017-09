Varebil med eksplosiver har kollidert i Åkrafjordtunnelen. Ingen eksplosjonsfare

(Dagbladet): Åkrafjordtunnelen i Etne i Hordaland er stengt på grunn av en ulykke, melder Statens vegvesen.

En varebil med henger som er lastet med eksplosiv vare har gått i en fjellvegg, melder politiet. Det er trygt for nødetater å ta seg inn i tunnelen nå, og ifølge Statens vegvesen er det ingen eksplosjonsfare.

Politiet i Haugesund melder at alle nødetater er sendt til stedet. Vegtrafikksentralen vest melder at det er ventet at tunnelen vil være stengt i lang tid.

Den 7400 meter lange tunellen mellom Teigland og Sævareid åpnet i 2000.

