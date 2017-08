Venstre åpner for salg av cannabis over disk

(Dagbladet): Det viser en fersk undersøkelse fra TNS Galup, på oppdrag fra Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

På Dagbladets debattsider i dag oppfordrer Venstres nestleder Ola Elvestuen til å tenke nytt om rus:

«Mange er redd for å regulere rusmidler fordi det sender et signal om at narkotika er greit. Det signalet vil jeg ikke sende, men det må være åpent for å diskutere konsekvensene av forbud som ser ut til å ha skapt flere problemer enn det har løst.»

Virker ikke

Ola Elvestuen har lest undersøkelsen fra TNS Galup og påpeker at den viser at befolkningen har et mer nyansert syn på avkriminalisering og legalisering av cannabis enn tidligere.

- Det reflekterer nok erkjennelsen av at vi i femti år i den vestlige verden har hatt en narkotikapolitikk som ikke virker. Bare i Norge har vi skremmende høye tall på overdosedødsfall. Jeg mener at tida er moden for at vi kan diskutere om cannabis skal bli tilgjengelig på lovlig måte i Norge.

På spørsmål om hvor Venstre mener at salg av cannabis skal foregå, svarer Elvestuen:

- Dette er ikke noe vi bør hjemmesnekre i et politisk parti. Vi trenger en offentlig utredning, en NOU, der ekspertisen kan gi oss faglige råd før vi tar en beslutning.

Avkriminalisering

Meningsmålingen fra TNS Galup ble gjennomført i forrige uke med 1800 respondenter.

Den viser en klar dreining i befolkningen i retning av å avkriminalisere befatning med cannabis til eget bruk.

- I en undersøkelse i Klassekampen i oktober 2016 var 77 prosent enige i at besittelse til eget bruk og besittelse av cannabis burde straffes med bøter eller fengsel, nå er det sunket til 51,6 prosent, sier Bård Standal, nestleder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

- Tidligere var spørsmål om avkriminalisering og legalisert omsetning bakt sammen i et spørsmål. Når vi nå har fått TNS Galup til å splitte dem, kommer det fram nyanser. Flertallet mot avkriminalisering er nå nesten borte. Når det gjelder å regulere salget av cannabis på samme måte som alkohol, svarer bare 58 prosent at de er imot, noe som er hele 19 prosentpoeng lavere enn i fjor høst, sier Standal.

Verre for Norge

Seks av ti mener at liberaliseringen i andre land vil føre til at det blir vanskeligere for Norge å opprettholde kriminaliseringen av cannabisbruk.

I målingen stilte TNS Gallup blant annet følgende spørsmål:

«Gjennom alkoholloven er omsetning av alkohol i Norge regulert med aldersgrenser for kjøp, godkjente utsalgssteder (Vinmonopolet for vin og sprit), krav til bevilling for utesteder, og forbud mot reklame for alkohol. Mener du at vi i Norge bør vurdere å regulere omsetning av cannabis på samme måte?»

26,8 prosent svarer ja, fordelt på 34,4 prosent menn og 19,4 prosent kvinner. I aldersgruppen 15-24 år er 39,8 prosent for og 40,1 prosent mot. Størst skepsis til legalisert cannabissalg er aldersgruppen 55-64 år, der 69 prosent er mot, og bare 16,9 prosent er for,

Viktigst argument

- I urbane strøk og blant mennesker under 45 år ser vi den største holdningsendringen. Dette følger det samme mønsteret for opinionsendring som i andre land. Det er blant unge, urbane og godt samfunnsorienterte mennesker vi ser holdningsskiftet først, sier Bård Standal.

Han hevder at det viktigste argumentet for å kunne kjøpe cannabis over disk er at omsetningen flytter seg fra Akerselva og skolegården til butikker som utfører produktkontroll og som krever legitimasjon av kjøperne.

- Vi vet fra andre land at strengt regulert omsetning både medfører lavere bruk hos de aller yngste og mindre skadelige produkter. Det er lettere for unge å få tak i cannabis enn alkohol i Oslo i dag. Å bytte ut kriminelle langere med ansvarlige voksne endrer på det, sier Bård Standal.

Mistet livet

Venstre mener en norsk utredning må se på hele verdikjeden for ulovlig narkotikahandel.

- Vi må ta innover oss at markedet for smugling av narkotika skaper store ødeleggelser i mange samfunn, spesielt i Sør- og Latin-Amerika der hundre tusener har mistet livet, sier Ola Elvestuen.