Venstre krever 565 mill. kr til lærersatsing

(Dagbladet): Venstre er i ferd med å sluttføre arbeidet med sitt alternative statsbudsjett, men partileder Trine Skei Grande røper overfor Dagbladet at hun vil ha statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen med på å legge over en halv milliard kroner på bordet til et lærerløft i 2018.

Fire krav

Her er Venstres krav til sine mulige regjeringspartnere.

* 150 mill. kr ekstra til videreutdanning av lærere, spesielt IKT, samfunnsfag og spesialpedagogikk.

* 175 mill. kr ekstra til kvalifisering av ikke-kvalifiserte lærere i grunnskole og yrkesfag.

* 200 mill. kr ekstra til å øke lærertettheten.

* 40 mill. kr ekstra til 200 nye studieplasser ved lærerutdanningen

Uten godkjenning

Trine Skei Grande peker på en rapport fra Utdanningsforbundet publisert i august.

- Den viser at halvparten av skolene har ansatte i lærerstillinger uten godkjent utdanning. Mange som jobber i skolen kan være gode formidlere, men det er ikke dermed sagt at de er gode lærere. Skal du bli en dyktig lærer for alle elever må du ha pedagogisk utdanning. Derfor bevilger vi nå 175 millioner kroner ekstra til å kvalifisere ukvalifiserte lærere, sier Skei Grande.

Som forteller at hun har mer tro på kvalitet enn kvantitet.

- Dyktigere lærere er viktigere enn flere lærere. Men vi setter også av 200 millioner ekstra til å øke lærertettheten, fordi det er store forskjeller rundt om i landet. Vi ønsker dessuten å styrke lærerrekrutteringen med 200 nye studieplasser, forteller Trine Skei Grande.

Dypt rystet

Venstre-lederen mener det norske skolesamfunnet har en lang vei å gå for å ivareta elever med spesielle utfordringer.

Hun er dypt rystet over konklusjonene i Barneombudets ferske rapport Uten mål og mening?

Der heter det blant annet at elever og foreldre forteller om «lærere som ikke har nødvendig kompetanse, om mange vikarer og om undervisning utført av voksne uten godkjent utdanning. Dette er med på å gjøre barnas hverdag uforutsigbar, og går ut over utbyttet av opplæringen. Forskningen bekrefter det elevene og foreldrene sier.»

Fungerer ikke

Skoleforsker Thomas Nordahl uttalte nylig til Dagbladet at systemet rundt spesialundervisningen ikke fungerer.

Sammen med professor Peder Haug ved Høgskulen i Volda, og andre forskere, står han bak SPEED-undersøkelsen, som ble sluttført i juni. Konklusjonen var at 25 prosent av elevene på 5-10. trinn har behov for ekstra hjelp, men bare åtte prosent får det.

Lærevansker

- Sånn kan det ikke fortsette, sier Trine Skei Grande.

Og legger til:

- Foreldre til barn som trenger ekstra oppfølging forteller at de opplever tilbudet som rein oppbevaring. Vi må jo slutte å bruke folk med lavest utdanning til å undervise lever som trenger det mest.

- De lærerne som skal undervise elever som sliter på skolen må ha spesialpedagogisk utdanning. Ingen bør være forundret over at elever med lærevansker har problemer på ungdomsskolen når de ikke er blitt sett og har fått spesialpedagogisk oppfølging i sine første skoleår.

- Har kontroll

Venstre vil foreløpig ikke røpe hvordan lærersatsingen på 565 millioner skal finansieres.

- Men ingen bør være i tvil om at Venstre har kontroll på inndekningen, sier Trine Skei Grande.