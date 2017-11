Venter tilbudsboom i Oslo i januar

(Finansavisen): - Svakest prisutvikling i oktober hadde Oslo, med en nedgang på 1,8 prosent, konstaterte adm. direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge da han fredag la frem boligprisstatistikk for oktober.

Ingen andre steder i landet har hatt en svakere utvikling det siste året enn Oslo, med et fall på 2,8 prosent.

Ser man perioden fra toppen i april og frem til nå isolert, er prisfallet i Oslo på over 10 prosent.

Ifølge tall fra Eiendom Norge var det ved utgangen av oktober 3.196 usolgte bruktboliger i Oslo. Dette tallet inkluderer også boliger hvis annonser er trukket fra Finn.no, men fortsatt er usolgte. Ved utgangen av oktober 2016 var antallet 1.052.

Venter markant hopp

Dreyer tror varelageret vil minke noe de neste par månedene, men at det så er duket for en ny tilbudsboom i januar.

- Mange i Oslo velger nå å selge før de kjøper og da har de mulighet til å styre timingen i større grad. Derfor tror jeg mange nå venter til januar med å legge boligen ut for salg, i håp om et bedret marked. Da kan det bli et markant hopp i boliger til salgs, sier Dreyer til Finansavisen.

Men som han tidligere har uttalt til avisen tror han ikke på noen sedvanlig sterk januareffekt. Historisk pleier januar å være en sterk måned i boligmarkedet, med prisoppgang på rundt tre prosent.

- Tror du på prisoppgang i det hele tatt i januar?

- Jeg tror januareffekten blir svak. Jeg tror vi vil se vesentlig lavere prisutvikling i første kvartal enn vi pleier. Og vanligvis er det meste av prisoppgangen for året tatt ut i første kvartal. Jeg vil bli overrasket om boligprisene i Oslo er høyere om et halvt år enn de er nå, sier Dreyer til Finansavisen.

Andre økonominyheter:

Eiendomsgründer tryllet tre millioner til 180 millioner

Nærmere boligdrømmen