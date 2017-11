Verden har bare sett Osama bin Ladens yndlingssønn som barn. Nå har CIA offentliggjort bryllupsvideoen hans

(Dagbladet): Hamza bin Laden (28) har i likhet med sin far Osama bin Laden markert seg som jihadist og lederskikkelse i al-Qaida. Fram til nå har han bare figurert i en video som ble filmet da han var barn.

Men nå har CIA offentliggjort 470 000 filer som ble funnet på Osama bin Ladens PC i 2011, etter at al-Qaida-lederen var likvidert av amerikanske spesialsoldater på skjulestedet i Pakistan. Blant filene er en video fra Hamzas bryllup.

I tidligere offentliggjorte dokumenter fra Abbottabad går det fram at Osama hadde utpekt Hamza til sin etterfølger, etter at den eldre broren Saad ble drept i et amerikansk droneangrep i 2009.

Omgitt av barn

På videoen, som ifølge analytikere trolig er filmet i Iran, sitter Hamza på golvet under bryllupsfesten, omgitt av andre menn, mens barn løper omkring.

Osama deltar ikke i videoen, men det blir sagt at «brudgommens far, mujahedins fyrste» gleder seg over sønnens brullup, og at hans glede vil «spres til hele mujahedin», ifølge nyhetsbyrået AP.

Ifølge analytikere fra tenketanken Foundation for Defense of Democracies (FDD) opptrer også andre høytstående al-Qaida-ledere i videoen. Blant andre ses Mohammed Islambouli, bror av mannen som drepte Egypts president Anwar Sadat i 1981, skriver BBC News.

Osama hadde minst 24 barn med en rekke kvinner, og Hamza fikk han med Khairiah Sabar, en av de tre konene som bodde sammen med ham på skjulestedet i den pakistanske byen Abbottabad. Hamza var ikke til stede da Navy SEALs stormet komplekset og drepte bl.a. en av brødrene hans.

Oppfordrer til angrep

Hamza begynte tidlig med jihadisme, og har de siste åra offentliggjort flere taler på sosiale medier der han bl.a. oppfordrer til angrep på jøder, amerikanere, personer fra Vesten generelt og russere.

På grunn av hans stigende status i al-Qaida har USA klassifisert ham som en spesielt farlig global terrorist, og han er dermed rammet av en rekke restriksjoner hva gjelder bevegelsesfrihet og økonomisk handlingsrom.

Da CIA i går offentliggjorde de 18 000 dokumentene, 79 000 lydfilene og over 10 000 videoene fra Osamas PC, uttalte byråets direktør Mike Pompeo at det ble gjort «for å kaste lys over hvordan denne terrororganisasjonen legger planer og fungerer».

«Biler» og «Final Fantasy VII»

Det er mildt sagt mye ymse materiale CIA har funnet. Blant mengdene av jihadistrelatert materiale fins også animasjonsfilmene «Antz», «Lille kylling» og «Biler». I tillegg hadde al-Qaida-lederen lastet ned YouTube-videoer, som den virale «Charlie bit my finger», og hadde også spill som «Final Fantasy VII».

Den saudiske jihadistlederen hadde også tatt vare på tre dokumentarfilmer om ham selv, bl.a. «Where in the World is Osama bin Laden?». Av andre dokumentarer på PC-en var National Geographics «Kung Fu Killers», «Inside the Green Berets» og «World's Worst Venom».

Av andre ting som ble funnet i Abbottabad, er 228 sider med håndskrevne notater, bl.a. om den arabiske våren i 2011, som Osama skriver at han ikke forutså, ifølge FDD.

Porno

Det er også klart at Osama hadde overkommandoen over al-Qaida helt fram til sin død, og at han pleide jevnlig kontakt med undersåtter over hele verden.

Al-Qaida-lederen brukte også tid og krefter på å forstå USAs strategi i Afghanistan og Irak, og fikk oversatt journalist Bob Woodwards bok «Obama's Wars».

Ifølge CIA kaster også dokumentene lys over de ideologiske forskjellene mellom al-Qaida og Den islamske stat (IS) og interne taktiske stridigheter innad i al-Qaida.

Noe av materialet er unntatt offentlighet - for en stor del fordi filene er ødelagt eller pornografiske av natur, skriver BBC.